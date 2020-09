El colegio Alfonso Churruca cierra su comedor y aísla a 36 niños por el positivo en covid-19 de un trabajador

El colegio de educación infantil y primaria Alfonso Churruca de Córdoba capital ha suspendido su servicio de comedor tras detectarse un positivo entre uno de sus trabajadores. Debido a esta situación, los alumnos que hayan utilizado este servicio durante la pasada semana tendrán que permanecer en aislamiento durante diez días y someterse a una prueba para determinar si se han contagiado.

Según indican desde el centro, aunque hay 45 alumnos de Infantil y Primaria apuntados al comedor, la medida afecta solo a 36 de ellos, ya que el resto no acudió la pasada semana. La incorporación a este servicio está siendo "escalonada" y aún hay familias que no han llevado a sus hijos. Además, aclaran que no hay ningún aula cerrada y las clases seguirán funcionando de forma normal, con la ausencia de esos 36 niños.

El trabajador del comedor supo ayer martes el resultado de su PCR, que había salido positiva, por lo que lo comunicó al colegio. La dirección se supo en contacto con las familias para explicar las medidas que se van a tomar al respecto.

En ese sentido, el centro ha indicado que se están siguiendo los pasos establecidas en el protocolo de seguridad del covid-19 y las indicaciones de la referente sanitaria. Por ello, los niños que hayan acudido al comedor hasta el pasado viernes 25 deberán confinarse durante diez días (antes eran 14) contando desde ayer 29 de septiembre.

"La referente sanitaria se pondrá en contacto con las familias del alumnado afectado para hacer las pruebas PCR a todos los niños y niñas, y aunque las pruebas den resultados negativos, por seguridad y prevención, deberán cumplir los diez días de aislamiento", manifiesta la dirección del Alfonso Churruca en su comunicado.

En caso de resultar positivo en covid-19, "se debe comunicar al centro para continuar con las pautas que indique la autoridad competente en sanidad".