Los colectivos memorialistas exigen al Ayuntamiento de Córdoba celeridad para las exhumaciones

Los colectivos memorialistas han exigido al Ayuntamiento de Córdoba celeridad en las exhumaciones de los restos de víctimas del franquismo. Y lo han hecho -después de que se anunciara tras la última reunión de la comisión técnica organizada para ello que se posponían las actuaciones- con una protesta a las puertas del Consistorio, "en la que estamos representados más de 70 asociaciones memorialistas de toda Andalucía", ha sentenciado el portavoz de la Asamblea Memorialista, Luis Naranjo.

"Más del 90% del movimiento memorialista de Andalucía está a las puertas del Ayuntamiento para exigirle al gobierno municipal que cumpla con el deber de memoria, que no utilice argumentos falsos o excusas de carácter técnico-administrativo para retrasar las exhumaciones y que es imperativo que el convenio de exhumaciones se ponga en práctica inmediatamente, porque cada día pasa es una afrenta a las víctimas del franquismo y a los familiares", ha defendido. "La Ley de Memoria Democrática está para cumplirla", ha añadido. Los colectivos han insistido en que si en septiembre no se ha dado un paso al respecto endurecerán sus protestas.

La portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba, María del Mar García, ha recordado que el 11 de diciembre de 2020 se firmó el protocolo colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta; la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba. "Llevamos casi dos años con los protocolos de las exhumaciones firmados por las cuatro administraciones y casi un año con el convenio económico firmado también por las cuatro administraciones, el alcalde debe explicarnos qué ha pasado con estos acuerdos", ha insistido.

"Exigimos que las exhumaciones no se pospongan de nuevo, queremos poder entregar a nuestros mayores los restos de sus personas queridas", ha añadido, para destacar que "mantener en las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael a más de 4.000 cordobesas y cordobesas es una ignominia". García ha puntualizado que el Ayuntamiento está dilatando "sin causa justificada" las exhumaciones en dichos cementerios. Además, ha asegurado que "la tardanza" en las licitaciones de las actuaciones previstas está poniendo en riesgo el convenio firmado entre las cuatro administraciones. "Reivindicamos una financiación adecuada, la rápida realización de las pruebas de ADN, la creación de una Oficina de Víctimas, reestablecer el contexto histórico en el que se produjeron las desapariciones forzosas y que se cuente realmente con el movimiento memorialista y las asociaciones de víctimas del franquismo en todo el proceso de exhumaciones", ha indicado.

Mientras, Naranjo ha defendido la creación de un centro de prueba de ADN en cada provincia andaluza para acelerar el proceso de reconocimiento de las víctimas, "porque no puede ser que se esté engañando a los familiares con ADNs que llegan años tarde o que no llegan". También ha defendido "que se cuente la verdad del genocidio que ocurrió en Córdoba; la verdad tiene que llegar también a los centros educativos y a los colectivos ciudadanos, contar la verdad en los institutos no es adoctrinar, como dice la extrema derecha, contar la verdad lleva a que no se repita lo ocurrido".