La charanga Los Anónimos anima con su música las calles del Centro de Córdoba

Temas como el clásico de la mítica serie de dibujos animados Oliver y Benji o el archiconocido A-Ba-Ni-Bi han sonado esta tarde en el centro de la capital gracias a la actuación de la charanga Los Anónimos. Un grupo juvenil de música que ha hecho las delicias de numerosas personas que transitaban poco antes de que diera comienzo el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde con la interpretación de sus temas.

La actuación forma parte de la campaña que ha puesto en marcha la asociación de comerciantes y hosteleros del Centro de Córdoba Iluminando Juntos, denominada Siente la Navidad, con la que pretende impulsar las compras en el pequeño comercio de Córdoba.

La charanga, no obstante, no se ha centrado solo en la calle Cruz Conde de Córdoba, sino que ha llevado su alegría y música a numerosas vías de esta zona de la capital, como Ronda de Tejares, entre otras, lo que ha provocado el entusiasmo de los viandantes que no han dudado en aplaudir al grupo.

La música de Los Anónimos sonará cada tarde los días 27, 28 y 29 de enero, además de los días 2 y 3 de enero.