Los centros de salud de Córdoba solo abrirán en horario de mañana durante este verano

Los centros de salud de Córdoba solo atenderán en horario de mañana durante este verano. De esta forma, en los últimos años la Junta ha reducido el número de centros que abrían por las tardes en el periodo estival hasta eliminarlos todos.

Si en 2018 prestaban servicio vespertino los de la Fuensanta, Alcolea y Santa Rosa, en 2019 dejó de abrir este último. En 2020 se mantuvieron estos dos para, en 2021, dejar solo el de Fuensanta por las tardes, lo mismo que ocurrió el pasado año. Este 2023, la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de echar el cierre en todos los ambulatorios del Distrito Córdoba-Guadalquivir.

Según la información facilitada por CCOO, todos los años por estas fechas ya se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Plan de Verano, pero en esta ocasión "nos han dado una tabla de excel" sobre las contrataciones y "nos han dicho que cierran todos los centros de salud, pero sin fechas", señala el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas.

El responsable de sanidad del sindicato explica que desde la Junta les han dicho que "emplazarían a una reunión a la junta de personal", pero aún no ha sucedido. La realidad es que, como cada verano, el cierre se producirá el próximo lunes 3 de julio y se prolongará hasta la tercera semana de septiembre.

Así, los centros de salud del Distrito Córdoba-Guadalquivir (que incluye la capital y las comarcas del Alto y Valle del Guadalquivir) darán atención al ciudadano de 08:00 a 15:00. Según apunta Damas, en el Área Sanitaria Sur (Campiña Sur y Subbética) la situación será la misma.

Sí mantendrán su horario normal los puntos de Urgencias extrahospitalarias del Carlos Castilla del Pino y del Sector Sur. En su caso, atenderán a los pacientes de 15:00 a 08:00. Eso sí, las unidades móviles de urgencias cubrirán avisos desde las 08:00.

Con este sistema, "si no tienes opción de ir al médico de familia, te acabas yendo a Urgencias", lo que puede aumentar la afluencia a este servicio que también estará mermado de personal.

Contrataciones

Respecto a las contrataciones previstas para sustituir al personal que se va de vacaciones, Damas ha denunciado que la Junta de Andalucía "ha mezclado contrataciones de personal con renovación de eventuales", que son puestos "estructurales" que se crearon a partir del covid-19. Por otra parte, el responsable de sanidad de CCOO resalta que este verano "no van a reforzar con personal las Urgencias del Castilla del Pino y del Sector Sur".

Damas explica que todos los días salen convocatorias de empleo porque "no hay personal en las bolsas". El problema ya no solo es la fuga de médicos, sino que "ni siquiera hay profesionales de Enfermería" debido a que "no ofrecen contratos que les dé estabilidad a los profesionales". Muchos optan por irse a "Portugal o Inglaterra" con acuerdos contractuales más duraderos que los que ofrece la Junta de Andalucía y así conseguir puntos.

Para este verano, según Damas, en el Hospital Reina Sofía solo se van a cubrir al 25% de las personas que se van de vacaciones, es decir, una cuarta parte. Esto supone que "las plantas estarán abiertas, pero bloquearán camas". El responsable de CCOO aclara que "el bloqueo de camas se camufla muy bien porque no están cerrando plantas", sino que se cierran habitaciones.