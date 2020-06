CCOO denuncia que el SAS sustituirá solo a uno de cada cuatro profesionales este verano

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha asegurado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solo vaya a sustituir a uno de cada cuatro profesionales este verano. Para el sindicato es "intolerable" que el SAS no ponga en marcha un "generoso plan de choque" que durante este verano sirva para amortiguar los "desastrosos" efectos que la parálisis de la pandemia del coronavirus ha provocado en la asistencia sanitaria, pero a juicio de este sindicato, "más inaceptable es que no se refuerce la sanidad pública duplicando recursos humanos durante el periodo vacacional de este verano, considerando un posible agravamiento de la situación sanitaria, por rebrotes en el próximo periodo otoñal".

Para el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, el plan de sustituciones de verano en la provincia de Córdoba no puede calificarse más que de "ridículo", ya que de los casi 9.700 profesionales del SAS, solo se realizan 2.472 contratos de un mes, lo que supone de media sustituir solo a uno de cada cuatro profesionales de la sanidad pública cordobesa, según los cálculos del sindicato.

Concretamente, ha explicado CCOO, en el Área Sanitaria Norte de Córdoba solo se ha contratado un 3% más que en el mismo periodo del año pasado, pero destaca que no se realiza ninguna contratación de médico de familia, ni de pediatras de Atención Primaria, ni de médicos especialistas en el Hospital de Pozoblanco. En el distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir se contrata un 8% menos que durante 2019, "siendo llamativo que no se sustituye a ningún profesional fisioterapeuta". El Área Sanitaria Sur de Córdoba, solo aumenta con respecto al año anterior un 7%, pero no se sustituye al colectivo de técnicos de Farmacia y solo se ofertan dos meses para los técnicos de radiología de Atención Primaria. Es el Hospital Reina Sofia el que mayor contratación con respecto al año anterior realiza, aumentando un 8%, "pero solo permite sustituir un mes a uno de cada tres profesionales del complejo hospitalario y, con ello, no es posible dar cobertura a muchas de las bajas y reducciones de jornadas que en la actualidad están sin cubrir".

Desde CCOO han recordado que, recientemente, el SAS anunció una oferta 116 contratos en Córdoba para los médicos residentes (MIR) que acabaron su formación en el mes de mayo, con el fin de estabilizar y fidelizar la plantilla de médicos especialistas, pero solo el 54% de este personal residente ha optado por aceptar ofertas en el SAS, prefiriendo el resto optar por otros contratos en otras comunidades autónomas, donde se le ofertaba mejores condiciones laborales y económicas, perdiendo así la comunidad autónoma la posibilidad de fidelizar a sus especialistas y "fracasando las políticas del SAS con la que pretendía la estabilización de puestos de trabajo".

Para el responsable sindical, "con la contratación que se ha presupuestado no es posible luchar contra las elevadísimas listas de espera que la sanidad pública está soportando y, sufriendo la ciudadanía que, a fecha de 31 de diciembre, solo en la provincia de Córdoba ascendía a 59.382 pacientes en espera, de ellos 15.669 para una intervención quirúrgica y, 43.713 para una consulta con el especialista, vergonzosas cifras que con el periodo de la pandemia del coronavirus desde CCOO estimamos que se han duplicado".

Damas ha añadido que "desde CCOO consideramos que ahora más que nunca es el momento de la potenciación de los centros de atención primaria, reactivación de la actividad quirúrgica y no tiene cabida en el periodo de verano, el cierre de camas hospitalarias y de centros de salud por la tarde".