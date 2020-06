Las empresas de catering pierden hasta el 80% de sus ingresos por las cancelaciones

Los empresarios y trabajadores de empresas de catering, espacios para eventos y auxiliares se han reunido para poner en marcha los estatutos y crear una asociación, que hasta ahora concentra a unas 20 empresas del sector en Córdoba, con el objetivo de buscar una solución conjunta a la crisis económica consecuencia del coronavirus.

La pandemia llegó a la provincia justo en la primavera y con ella se llevó el mes de mayo, el mejor del año para los eventos, el turismo y la hostelería. Las primeras noticias sobre cancelaciones llegaron apenas días después decretado el estado de alarma en el país. La celebración de sacramentos propios de la Pascua, como confirmaciones y primeras comuniones quedaron en el aire inmediatamente y ya en marzo, parroquias como la de Santa Rafaela María, ubicada en la zona de Arroyo del Moro, habían pospuesto las primeras comuniones para el mes de octubre.

Para entonces, la asociación Facua Córdoba-Consumidores en Acción recibía ya cientos de llamadas y correos buscando orientación acerca de la devolución del dinero por parte de los establecimientos donde pretendían celebrar la ocasión. Esta situación ha impactado considerablemente al sector de organización de eventos.

Todo vino en avalancha, casi sin margen para reaccionar. Uno de los portavoces de la nueva asociación de empresarios, Rafael Escudero, cifra en un 80% las pérdidas económicas por la cancelación de citas de toda índole durante la primavera, la época que aglutina mayor demanda de estos servicios en la provincia. "Muchos eventos, como bodas, bautizos, comuniones y hasta cumpleaños, en el mejor de los casos, se han pospuesto para este otoño, sin embargo, aún no sabemos si se podrán celebrar, si habrá limitaciones de aforo o un repunte de casos que eche para atrás todo", comenta a El Día.

Escudero lamenta que otros eventos se hayan dejado ya para el año que viene, lo que significa una mayor recesión en lo que queda de este 2020. "Nosotros confiamos en que podamos regresar a tope en octubre de este año, de no ser así entraremos en una emergencia en el sector", declara Escudero, quien asegura que "es verdad que mucha gente no se quiere quedar sin nada y han ido reservando en los últimos días, pero no podemos estar tranquilos".

La propuesta que estas empresas dirigirán a la Subdelegación del Gobierno y, concretamente al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, pasa por agilizar permisos y licencias para que los salones de eventos puedan ser adaptados como restaurantes y ofrecer cenas, almuerzos y otras actividades con música, con el objetivo de atraer a los clientes.

Escudero pone de ejemplo al restaurante asador que Bodegas Campos ha puesto en marcha en La Pérgola de Mirabueno y al que ya se puede reservar para cenas al aire libre los viernes y sábados de manera temporal durante el verano.

Cada una de estas empresas aglutina al menos a diez trabajadores, que ahora mismo están en situación de ERTE, sin contar que suelen ampliar sus plantillas durante los meses de mayor demanda del servicio. Por ahora, esos puestos de trabajo no se pueden cubrir.

"Toda esta situación nos motivó a reunirnos, a redactar los estatutos para que sea una asociación fuerte e incluso con convenio colectivo", explica el portavoz. Entre las empresas que ya se han organizado figuran el salón Los Jardines Del Naranjo, Doña Carmen Catering, Hacienda de la Albaida, Los Jardines de Sansueña, Finca El Capricho, Disco 3 Eventos, entre otros.

El confinamiento les ha servido a las empresas para potenciar sus páginas web, organizar el material y comprar artículos nuevos así como mejorar la imagen corporativa, confiando de que en octubre ya puedan ofrecer todos sus servicios tomando las medidas higiénicas y sanitarias pertinentes.