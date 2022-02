Lo voy a decir lo que me parece la camiseta que ha sacado nuestro equipo porque yo no entiendo de modas, y si digo que me ha gustado mucho puede que alguien piense que soy muy exagerado y si digo que no me ha gustado nada seguro que alguien me dice aquello de que, para opinar hay que saber, y entonces prefiero no decir nada.

Y es que, como dice ese refrán, en boca cerrada no entran moscas ni te la llenas de polvo, y tampoco enseñas las picaduras, que todos sabemos de lo que estoy hablando. La verdad es que es muy bonito este momento por el que está pasando el equipo, aunque sea en esa nueva división que se han inventado y es normal que se hagan cosas diferentes. Aunque yo creo que muchos aficionados consideran que el más que posible ascenso es más una obligación que motivo de celebración, y no sé si me estoy explicando bien.

Hemos llegado hasta aquí por un accidente y tenemos que salir lo antes posible, sin dejarnos mucho en el camino, y con una sonrisa si puede ser. Y parece que vamos a salir con la sonrisa más grande que hayamos recordado en mucho tiempo, que eso siempre es de agradecer. Volviendo a la camiseta, me parece muy bonito que la saquen por el día de Andalucía, porque son nuestros colores, que más bonitos no puede haber, y en eso yo creo que nadie me puede llevar la contraria. Seguro que muchos aficionados se la quieren comprar, porque los hay que son verdaderos coleccionistas.

Me contaron no hace tanto que hay un aficionado del Córdoba que no solo tiene todas las camisetas que ha tenido el equipo durante las últimas décadas, veinte o treinta años para atrás. Es que también colecciona la de los jugadores que han pasado por el Córdoba y luego fichan por otros equipos, que no estoy exagerando. Y por eso tiene camisetas de Rusia, de China, de Australia y hasta de países que no sabía ni que existían.

Es que el fútbol, queramos o no, mueve más de lo que imaginamos, y no sólo estoy hablando de dinero, que también. En fin, que yo sé de más de uno y más de dos que se van a comprar la camiseta nueva del Córdoba, porque hay que reconocer que aficionados como los nuestros no tiene ningún equipo, pero ninguno, y eso sí que hay que llevarlo por bandera. Porque podemos descender o podemos subir o lo que sea, pero que la afición del Córdoba siempre es de Primera, y hasta de Champions.