El Córdoba CF conmemora el Día de Andalucía con una camiseta de coleccionista

El Córdoba CF vestirá una camiseta muy especial en el duelo que tendrá lugar en El Arcángel ante el Mensajero el próximo domingo día 6 de marzo. De color blanco impoluto, con dos franjas diagonales verdes que descienden de izquierda a derecha, un mapa de la comunidad autónoma al completo con la provincia cordobesa remarcada y bajo el lema de Llena tu mesa de Andalucía, la entidad conmemorará el Día de Andalucía luciendo una elástica blanquiverde de los más significativa.

Se trata de una edición limitada diseñada por el propio club y confeccionada por Givova de la que solo se pondrán a la venta poco más de 1.000 unidades, que se podrán adquirir en la tienda oficial del club a precio de 60 euros (55 para abonados). Desde la misma tarde de este martes se podrán reservar con un anticipo de 20 euros y será a partir de la próxima semana cuando estarán disponibles para su recogida.

Aunque la fecha en la que la plantilla la exhiba en El Arcángel no coincida exactamente con el Día de Andalucía -la más cercana coincide con la visita de los blanquiverdes al UD San Fernando del domingo 27 de febrero-, el conjunto cordobesista no ha querido desaprovechar la oportunidad de presumir de su tierra de la manera más vistosa. Como destacó el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, durante la presentación que tuvo lugar este martes en la Delegación del Gobierno Andaluz, "el Día de Andalucía no es solamente un día, sino todo el mes".

Una oportunidad para el Córdoba CF de presumir de ese "distintivo" del club, que remarcó Repullo que tiene que ver con "el orgullo de ser cordobesista, el orgullo de ser andaluz y la ilusión de ascender y perseguir todos los objetivos". Además, las camisetas lucen en el pecho el lema Llena tu mesa de Andalucía, elegido por la Junta para "escenificar el sector productivo de la ganadería, la agricultura y todo lo que tiene que ver con los productos de calidad" de la comunidad autónoma, tal y como explicó el delegado.

"Con pequeños gestos individuales podemos recompensar el sacrificio de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que han seguido trabajando cada día para abastecer el mercado andaluz, nacional y mundial, aunque en unas circunstancias excepcionales. Muchos andaluces se han dado cuenta en estas fechas de la incidencia que tiene el medio rural en sus vidas, algo que pasaban por alto", precisó Repullo.

A la presentación, además del delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Córdoba de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, también acudió en representación del Córdoba CF, el consejero Jesús Coca, quien remarcó que el club "está para la ciudad y para Andalucía", porque es "más que una entidad deportiva", y también quiso mostrar su apoyo al sector agrícola y ganadero de toda la región.

"Trabajamos con todas las instituciones a las que podamos servir como motor de crecimiento o que simplemente entiendan que la colaboración con el club puede ser beneficiosa. El club es una parte muy importante de la sociedad, que tiene una masa social amplia y variada, siendo nuestra obligación la colaboración con todas ellas", aseguró el consejero, que añadió que parte de la taquilla que se recaude para el partido en el que se lucirá esta camiseta, el próximo 6 de marzo ante el Mensajero, se destinará a la Obra Social Hermano Bonifacio del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.