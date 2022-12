Este es el calendario de clases de la Universidad de Córdoba del próximo curso 2023-2024

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado el calendario académico oficial para el próximo curso 2023-2024. En el caso de los grados, las clases darán comienzo el 18 de septiembre de 2023 y terminarán el 7 de junio de 2024.

Según la información facilitada por la UCO, el primer cuatrimestre irá del 18 de septiembre al 12 de enero de 2024, y el segundo, del 19 de febrero al 7 de junio de 2024.

Por su parte, el calendario para los estudios de máster se establece del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. Para las titulaciones de máster, el periodo lectivo se fija del 2 de octubre de 2023 a 17 de febrero de 2024 (primer cuatrimestre) y del 19 de febrero a 8 de junio de 2024 (segundo cuatrimestre).

Otro de los puntos aprobados en la sesión ha sido las fechas de exámenes. En este caso, la primera convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre será del 15 al 27 de enero de 2024, mientras que del 5 al 17 de febrero de 2024 irá la segunda convocatoria ordinaria de este primer cuatrimestre.

Por su parte, del 10 al 22 de junio y del 1 al 8 de julio de 2024, se establecen las primeras y segundas convocatorias ordinarias del segundo cuatrimestre.

En lo concerniente a los plazos de matrícula, se establecen del 25 al 31 de julio de 2023 para el alumnado que haya superado todas las asignaturas; y del 18 al 22 de septiembre para quienes no hayan superado todas las asignaturas.

La fecha tope de cierre de actas de la segunda convocatoria ordinaria del curso 2022-2023 se fija el 24 de julio de 2023. Para alumnado de nuevo ingreso, el plazo será el que establezca la Comisión del Distrito Único de las Universidades Públicas de Andalucía.

También se ha modificado el calendario académico del presente curso académico para incluir los periodos no lectivos y no laborables, fiesta patronal y no lectivos y laborables del Centro Fisidec, en Cabra, tras su adscripción a la Universidad de Córdoba y con respecto a la convocatoria extraordinaria de exámenes para estudiantes de segunda matrícula y superior que se fija del 1 al 7 de septiembre de 2023. También ha quedado aprobado el calendario laboral 2023 del Personal de Administración y Servicios.