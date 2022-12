La Universidad de Córdoba concede sus premios Tomás de Aquino

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha concedido las distinciones Tomás de Aquino 2021-22, premios con los que la institución académica agradece el apoyo y la colaboración que recibe desde distintos sectores de la sociedad. Este año los galardones han correspondido al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, Fundación ONCE, Paula Perea y Carlos Begara, la Fundación Castilla del Pino y al profesor Carlos Díaz García-Mauriño.

La UCO ha explicado que ha concedido el galardón al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, por confiar en las capacidades de desarrollo territorial que genera la investigación básica de la Universidad de Córdoba comprando para uso científico de la institución la Ciudad Romana de Mellaria en Fuente Obejuna, la cual fue cedida íntegramente a la propia institución para poder seguir generando una mejor sociedad desde el conocimiento en el norte de Córdoba.

En el caso de la Fundación ONCE, por ser referente dentro del mundo de la discapacidad en el ámbito universitario a la vez que trabaja con la UCO en materia de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad. Como es el caso específico del proyecto UCOIncluye, curso para la adquisición de competencias socioemocionales y laborales de alumnado con discapacidad intelectual, así como del Banco de productos de apoyo Fundación ONCE y de las becas de Prácticas Fundación ONCE-CRUE.

A Paula Perea y Carlos Begara, en reconocimiento a la generosidad que han puesto de manifiesto con la cesión de la colección de su propiedad a la Universidad de Córdoba. Este gesto supone un impulso a la apuesta de nuestra Universidad por el Arte Contemporáneo del que es un magnífico referente el conjunto de obras atesoradas a lo largo de los años por la familia Begara-Perea.

La Fundación Castilla del Pino es otra de las entidades distinguidas con ocasión de la celebración en 2022 del Centenario del nacimiento del insigne psiquiatra gaditano Carlos Castilla del Pino, vinculado a la Universidad de Córdoba desde 1977, primero como profesor interino en la Facultad de Medicina y, desde 1983 como Catedrático Extraordinario de Psiquiatría. Este reconocimiento se concede a la Fundación Castilla del Pino en agradecimiento por la donación realizada a la Universidad de Córdoba de su Biblioteca profesional y a la estrecha colaboración existente entre ambas instituciones.

Por último, al profesor Carlos Díaz García-Mauriño en el 30 aniversario de su generosa contribución al impulso de la Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y al fomento de la vocación científica de los más jóvenes a través de la donación de su colección de minerales, rocas y conchas.