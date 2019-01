A todos los rincones posibles

Los Reyes Magos no se olvidan de ningún cordobés. Por esto mismo, las barriadas periféricas no se han quedado sin su particular visita de Sus Majestades, que también se han dejado ver en Ciudad Jardín por si algún cordobés la ciudad rezagado no ha tenido tiempo de ir a pedirle los últimos deseos a la Cabalgata principal.

En Cerro Muriano, el cortejo real se ha compuesto de tres carrozas, una por cada Rey Mago. El cortejo ha salido a las 17:00 de la plaza de los Naranjos para discurrir por el campo de fútbol, Santa Bárbara, Catalina de Castro, plaza de Andalucía, Pasaje, Vereda, Eucalipto, Media Luna y ha llegado al polideportivo sobre las 19:00. Allí, los vecinos han podido disfrutar de una merienda y los Reyes Magos han recibido a todos los niños que han querido acercarse a saludarlos. Durante la Cabalgata, además, se han repartido 1.000 kilos de caramelos y unos 8.000 juguetes.

En Santa Cruz también han vivido una intensa jornada. Han tenido una carroza para cada uno de los Reyes Magos y el recorrido se ha iniciado a las 18:30 en Primero de Mayo para después seguir por la calle Ancha, plaza de Andalucía, calle Medina, Primero de Mayo de nuevo y acabar en la nave municipal. El cortejo ha durado alrededor de una hora y media y en el mismo se han repartido más de 800 balones, 1.000 juguetes y alrededor de 1.200 kilos de caramelos y chucherías. En esta barriada, como es tradicional, también se ha celebrado una chocolatada y se ha repartido roscón de Reyes.

En Santa Cruz han tenido una carroza para cada uno de los Reyes Magos y el recorrido se ha iniciado a las 18:30

El 5 de enero ha sido un día muy madrugador en la barriada de Alcolea. Allí, desde las 9:00, Sus Majestades ya han estado repartiendo ilusión. Han ido a visitar la residencia El Yate y también a los refugiados del hotel La Lancha. A las 15:00 se ha iniciado una de las Cabalgatas más largas de la ciudad. Lo ha hecho desde el centro cívico de Alcolea para ir hacia la barriada de Los Ángeles. Hoy, además, visitará las aldeas periféricas. En el cortejo de Alcolea se han repartido 4.000 kilos de caramelos y también ha habido tres carrozas. Hoy, por la tarde, varias de las aldeas organizarán una chocolatada.

Los Reyes Magos de Trassierra también han vivido un día intenso. Desde por la mañana, la plaza central de la barriada ha vivido una fiesta con pasacalles, pintacaras y pantallas para todos los públicos. Por primera vez, Trassierra ha contado en su Cabalgata con tres carrozas, una por cada Rey Mago. El cortejo ha salido sobre las 17:15, después de que Sus Majestades hayan visitado el asilo de las monjas. Han recorrido toda la parte urbana de la barriada y han tirado 450 kilos de caramelos para después, en la propia plaza, repartir cerca de 600 lotes de juguetes. También en la plaza se ha celebrado una merienda con 140 litros de chocolate y 80 kilos de roscón.

La plaza central de Trassierra ha vivido una fiesta con pasacalles, pintacaras y pantallas para todos los públicos

La barriada de Villarrubia cuenta también con una de las Cabalgatas de Reyes más larga de toda la ciudad. Cerca de seis horas ha durado el circuito real de este barrio que este año ha sumado una carroza más. Un total de cinco carrozas componen esta Cabalgata que ha salido a las 16:00 para pasear por Cañada Real Soriana, El Veredón y Villarrubia. En este recorrido se han repartido 2.000 kilos de caramelos, 2.000 balones y cerca de 1.000 juguetes. En la elaboración de estas carrozas ha participado toda la barriada.

La Cabalgata de la barriada de El Higuerón también ha tenido una carroza para cada uno de los Reyes Magos. Sobre las 15:30, Sus Majestades han salido en su cortejo de Majaneque para después pasar por las Golondrinas, Fontanar de Quintos, Santa Clara, Alcaide, Miguelón y acabar en El Higuerón.