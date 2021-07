Boxeo y moda cordobesa: combinación ganadora

A pesar del talento que muestra cada generación de cordobeses, son muchos los que se ven obligados a marcharse de la ciudad para alcanzar mayores metas profesionales, como es el caso del boxeador José Luis Navarro Jr. Otros tantos regresan para asentarse en ella, como el diseñador Andrew Pocrid.

Estos jóvenes han coincidido en sus respectivos caminos para colaborar juntos y mostrar apoyo al talento y producción que nace de Córdoba. Y es que José Luis Navarro Jr., a sus 21 años, ha debutado sobre el ring tras años de entrenamiento y lo ha hecho ataviado con el vestuario realizado por del diseñador Andrew Pocrid.

Navarro lleva desde los 15 años boxeando y en su palmarés cuenta con títulos como Campeón de Andalucía 2016, Bronce de España 2016 y Campeón Intercontinental del Consejo Mundial 2019 en Portugal. Para él, todos esos premios son un escalón más para poder alcanzar sus metas profesionales.

Esta joven promesa se desplazó a Madrid hace un mes y medio para alcanzar su objetivo de convertirse en boxeador profesional, ya que, tal y como afirma, "en Córdoba no hay ninguna oportunidad". Por eso no se lo pensó y cogió sus maletas de un día para otro.

Entre sus aspiraciones profesionales se encuentra disputar y ganar el Campeonato de España y, más a largo plazo, sueña con ir a Las Vegas para hacerse con el título de campeón del mundo.

Esta afición la lleva en la sangre, ya que es hijo del también boxeador cordobés José Luis Navarro, campeón de España, Europa y el Mundo Hispano. "Me gustaría no tener esa etiqueta, pero ya que la tengo la aprovecho".

"Hay muchas comparaciones y críticas, pero a mí eso no me importa", según ha confesado el primogénito. A día de hoy, su padre se muestra orgulloso de sus logros a pesar de que, en un principio, no quería que su hijo siguiese sus pasos.

De su padre también ha heredado al que era su entrenador, Ricardo Sánchez Atocha, con el que comparte jornadas de alta intensidad. Su día comienza a las 06:15 para ir a correr, luego tiene un circuito de pesas, hace dos entrenos matinales y vuelve a casa par almorzar. A las 14:00 continúa con la sesión técnica de boxeo (saco, manoplas..) y finaliza con ejercicios de pesas con fuerza.

Tal y como explica el joven, vivir de las peleas es muy complicado, por lo que su siguiente paso es conseguir un patrocinador. Cada vez que se pone los guantes siente una descripción irrepetible: "La gloria de ser campeón del mundo debe ser gratificante, algo increíble después de sufrir tanto en los entrenamientos".

El boxeo es un deporte que tradicionalmente ha generado controversias, no obstante, Navarro invita a "vivir un entrenamiento" a aquellos que quieran comprobar que el boxeo es algo más que pelearse.

Este joven se ha unido a otro cordobés que también ha alcanzado un hueco en su campo de trabajo: la moda. Andrew Pocrid ha sido el encargado de vestir a José Luis Navarro Jr. en su debut profesional.

"Quería un pantalón a medida y en Madrid siempre me recomendaban al mismo". En ese momento, el boxeador pensó en buscar algún talento de su ciudad natal y en redes sociales se topó con Pocrid.

Para la ocasión, el diseñador ha realizado una pieza de su última colección Z, inspirada en aires africanos de la sabana, con ese punto "muy chic y glamuroso" que identifica las creaciones de Andrew Pocrid. El boxeador ha llevado un pantalón con el estampado estrella de la colección: la Cebra.

Andrew Pocrid estudió Moda en el Instituto Marangoni de Milán y tras ello regresó a Córdoba. El diseñador abrió su estudio hace seis años y triunfó con su colección de moda flamenca con la que desfiló en el Simof.

Actualmente se encuentra inverso en el desarrollo de su firma y marcar sus diseños como prêt à porter, además de proyectos a nivel digital como la venta online de sus colecciones.

Ambos jóvenes coinciden en el desamparo que encuentran por parte de su ciudad natal, Córdoba. "No me siento apoyado por ciudad, todavía no me ha llamado nadie, tenemos buenos deportistas hay mucha gente que se lo curra y estamos apartados", comenta José Luis Navarro Jr. Por su parte, el diseñador también establece que “hay mucho talento aquí, pero el apoyo es nulo”.