El Black Friday llena las calles de Córdoba en busca de las mejores ofertas

El alumbrado de Navidad no ha llegado todavía y las calles bullen de gente con bolsas. No son las rebajas, es el Black Friday, esa jornada de descuentos que nació en Estados Unidos y que aquí ha tenido tan buena acogida que se ha anclado al calendario del comercio como una cita marcada a fuego.

Estos descuentos, que en la mayoría de locales se sitúan entre el 20 y el 50%, sirven para adelantar las compras navideñas, aprovechando así unos precios bastante asequibles. El textil y los productos tecnológicos son los que se llevan la palma en esta jornada que también se extenderá durante el fin de semana (domingo incluido).

Por esto mismo no es raro ver cómo las jugueterías de la ciudad y los grandes almacenes se llenan en estos días donde se entregan cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel por adelantado. Rosa y Julia Antúnez son dos hermanas de Lucena que han venido hasta la capital, precisamente, para ver los juguetes que podrían caer estas Navidades. "Siempre hacemos estos trámites algo más tarde, mínimo en diciembre, pero es verdad que los descuentos nunca vienen mal", comenta la mayor de las hermanas mientras mira el precio de uno de los juguetes de moda, una fábrica de slime.

La jornada también es clave para los comercios de textil. En estas fechas los eventos familiares, de amigos y de trabajo se multiplican, por lo que nunca está mal hacer una renovación del armario. Además, el frío y la lluvia anima a adquirir nuevos productos para afrontar un invierno que parece adelantado.

Chaquetones que pasan de 100 a 50 euros, pantalones por menos de 15 euros y zapatos de marca a precios casi asequibles son los productos de moda en estos días. "Siempre suelo esperarme al Black Friday para comprarme un chaquetón nuevo o alguna cosa así más cara", explica Mario Domínguez, un chaval de 20 años cuyo cumpleaños cae muy cerca de esta jornada. "Me dan el dinero para mi cumpleaños y me lo gasto en ropa, pero me espero para días como éste para poder comprar más barato", comenta el chico.

Una buena idea también ha tenido Cristina Jiménez, que se casa en mayo del año que viene y que, aunque ya tiene vestido, todavía le faltan los zapatos. "Unos zapatos de novia te pueden costar unos 120 o 150 euros, por lo que voy a ver si encuentro algo rebajado", explica, aunque reconoce que productos de este tipo es complicado que lleguen a bajarse de precio.

Televisores y ordenadores, las gangas tecnológicas

La ropa y los zapatos son, sin duda, algunos de los productos con más éxito en el Black Friday. Pero tanto en Córdoba como en el resto del mundo, lo que más triunfa durante esta jornada son los productos informáticos y tecnológicos. Los precios altos también traen rebajas altas, por lo que ordenadores o televisores de última generación triunfan estos días.

En este caso, los grandes almacenes son los que acumulan las colas más largas, con esperas a sus puertas incluso antes de abrir. El año pasado, por ejemplo, uno de los productos que más triunfaron fueron los robots aspiradores, y este año tampoco han pasado de moda. Hasta 140 euros de ahorro ofrecen algunos grandes almacenes en aparatos de este tipo.

Este año están de moda los altavoces inteligentes, esos que encienden la luz o ponen música cuando su dueño se lo ordena. Los descuentos por el Black Friday ofrecen este futurista aparato por unos 50 euros -el de la categoría más baja-, una ganga que los más adictos a la tecnología no dejarán pasar.

Los televisores también son unos de los productos más vendidos en esta jornada. Hasta 300 euros de descuento, como los que se ha ahorrado Javier Macías, se pueden encontrar en este evento. "Se nos rompió la tele hace un mes y hemos estado sin ella esperando a que llegara el Black Friday", cuenta Javier, que ha podido conseguir un televisor de 1.300 euros a 999.