Los usuarios de bicicletas y patinetes exigen que se instale la mesa de trabajo para aprobar la ordenanza de movilidad en Córdoba

El malestar por las multas a bicis y patinetes continúa mientras los ciclistas esperan la aprobación de la ordenanza de movilidad en Córdoba y exigen que se convoque cuanto antes la mesa de movilidad, que es el primer paso para comenzar a trabajar en conjunto en la norma entre asociaciones y Ayuntamiento y que a mes de mayo no se ha puesto en marcha.

La ordenanza de movilidad en Córdoba debía estar aprobada a principios de este 2021, o al menos esa era la previsión que el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, había anunciado el pasado mes de septiembre, cuando dio a conocer las principales medidas que se adoptarían con ese documento para regular la situación de los vehículos de movilidad personal, entre los que entra el patinete, o las bicicletas. Ya casi en junio, las asociaciones de ciclistas y de usuarios del patinete critican que no se ha instalado la mesa de trabajo para discutir ese borrador, más allá de "algunas consultas y reuniones particulares".

Una de las últimas veces que Torrico fue consultado acerca de la ordenanza fue el pasado 3 de mayo durante una rueda de prensa, en la que afirmó que la ordenanza de movilidad iba avanzando, sin ofrecer mayores detalles. Al respecto, el presidente de la Plataforma Carril Bici, Gerardo Pedrós, critica que "desde septiembre hemos presentado varias alegaciones a la ordenanza y no las han respondido" y considera que la normativa "va atrasada" y que a día de hoy "no hemos vuelto a saber nada más de la mesa de trabajo ni de Torrico".

Las multas

Las multas que se están imponiendo desde principios de año responden a la aprobación de un ordenamiento de la Dirección General de Tráfico que entró en vigor el 2 de enero y, entre otras cosas, impide circular con patinetes eléctricos por aceras y zonas peatonales, que, para las asociaciones y los usuarios "no son claras".

La Policía Local, según fuentes municipales, se encargó de hacer una campaña de información al respecto a partir de enero y en febrero ya se estaban multando a los primeros infractores. Según los últimos datos disponibles, solo en los primeros dos meses del año se impusieron 53 denuncias: 28 son circular en aceras o zonas peatonales, dos por circular más de una persona en un mismo vehículo, nueve por uso de auriculares o teléfono y cuatro por "otros conceptos" que no se detallan.

La realidad es que en Córdoba hay muchos tramos que generan dudas sobre su circulación, como ocurre con las calles peatonales del centro. Al respecto, el presidente de la Plataforma Carril Bici, Gerardo Pedrós, asegura a el Día que estas multas "no tienen ninguna base legal porque no hay un catálogo de calle peatonales, no hay un mapa o una señalética clara" y critica que muchas vías ponen "zona de prioridad peatonal" aunque circulan coches, furgonetas, motos o autobuses escolares.

De hecho, las zonas donde la Policía Local está llevando a cabo labores de "especial vigilancia" comprenden Las Tendillas, Gran Capitán, el Vial Norte, Puerta del Puente, Ronda de los Tejares, Cruz Conde, la calle Voluntaria María Cañas o Gran Vía Parque, según detallan fuentes municipales.

Bajo esta premisa, Pedrós considera que plantear que algunas de esas calles "son de prioridad peatonal es ilógico" y afirma que el Ayuntamiento "se está extralimitando", aunque considera que sí se debe multar a los usuarios que tienen "conductas de riesgo, pero no a todos los ciclistas".

Acerca de los accidentes, hasta febrero se contabilizó un total de 20 accidentes con 12 heridos leves en bicicletas y nueve con un herido grave y uno leve en vehículos de movilidad personal.