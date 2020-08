Bellido pide reducir las reuniones sociales a diez personas en Córdoba porque volver al confinamiento sería "la ruina"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho un llamamiento a todos los cordobeses para que cumplan con las recomendaciones lanzadas desde las distintas administraciones sanitarias a fin de evitar un regreso a la situación que atravesó la ciudad y toda España durante el confinamiento. Con ello, ha solicitado a los vecinos de la ciudad que eviten las reuniones de más de diez personas, algo que en comunidades como Cataluña ha sido prohibido directamente, pero que en la mayoría del país es solo una recomendación y no una norma.

El regidor ha dicho que para evitar tener que tomar medidas de cierre, se deben cumplir "a rajatabla" las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este sentido ha hecho referencia a esa sugerencia de acotar las reuniones sociales e incluso limitarlas a convivientes.

"Que lo cumplamos, aunque no sea norma, va a ayudar y a facilitar que no lleguemos a lo que se puede llegar", considera Bellido, quien ha anunciado que a partir de la semana que viene se lanzará una campaña en este sentido para difundir todas estas recomendaciones.

Ante el hecho de que otros municipios cordobeses, como es el caso de Belalcázar o Montalbán, se hayan visto casi obligados a reducir las salidas de sus vecinos por el aumento de casos, el alcalde de la capital ha dicho que "la lucha ahora mismo es contra la enfermedad y por mantener la normalidad a las ciudades".

Con ello, el alcalde entiende que volver a la situación de marzo, abril y mayo "es la ruina" y ha insistido en que esto debe ser "la última opción, nunca la primera". Eso sí, ha advertido de que esta realidad puede repetirse y "llegará si no queda más remedio, por eso estamos tratando de evitarlo".

Bellido ha recordado que se han tomado muchas medidas para evitar que el confinamiento pueda volver a ser una realidad. Ha hablado de controles de acceso, de aforo, instalación de pantallas o la suspensión directa de eventos populares, como la reciente cancelación de la Velá de la Fuensanta.

Para tratar todos estos asuntos y examinar la situación en la que se encuentra actualmente la ciudad en relación con la pandemia, la Comisión del Coronavirus se reunirá el próximo miércoles 2 de septiembre para ver las medidas exactas a tomar.

Bellido ha añadido, en cualquier caso, que la situación a día de hoy en la capital "no es alarmante" ya que, entre otros hechos, no hay nadie ingresado en las unidades de cuidados intensivos (UCI), por lo que "no está cerca un colapso hospitalario". De ahí que haya pedido que "intentemos mantenernos así" y ha recomendado "aprender a vivir con la enfermedad".