El barrio de Las Moreras denuncia que las pistas deportivas son un “basurero”

Las asociaciones vecinales de la barriada de Las Moreras en Córdoba La Voz y Caminando Juntos han pedido alcalde, José María Bellido que actúe de forma "urgente e inmediata" debido al estado de insalubridad y dejadez de las pistas polideportivas de esta zona.

Las dos entidades han señalado que la dejadez por parte del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) "es absoluta, pues se acumulan roturas y basura, una situación que no es nueva, pues hace hoy justo un año que estas asociaciones comunicamos oficialmente la situación y pedimos el arreglo inmediato".

También lamentan que "cuando no se actúa, los problemas suelen agravarse y hoy dichas pistas están cada vez peor y cada vez más abandonadas". Añaden que como consecuencia de esta situación "los niños de la barriada vuelven a ser tratados como niños de segunda pues no tienen acceso, no pueden jugar ni practicar deporte debido a el estado de abandono e insalubridad".

Los presidentes de las dos asociaciones, Francisco Zamora y Enrique Santiago, señalan en su escrito que en una situación sanitaria como la actual "es más urgente que nunca actuar en estas pistas y no seguir mirando hacia otro lado, pues no pedimos nada en especial, sino ser tratados como el resto de vecinos de una ciudad en la que se presume de haber desinfectado y limpiado en numerosas ocasiones durante los últimos meses".

Por ello, demandan al Ayuntamiento y a sus responsables públicos, en especial al alcalde, que tome cartas en el asunto, que pase a la acción y se guíe por criterios de "justicia social". Desde las asociaciones de las familias de Las Moreras, "les trasladamos nuestra indignación, y lanzamos, una vez más, un SOS para atender como merece este a humilde barrio y a sus vecinas y vecinos".