Los ayuntamientos de Córdoba, los que menos dinero recibirían si prestasen sus remanentes

Durante estos días se ha escuchado y se ha leído muchísimo sobre los remanentes municipales a raíz de un acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, aunque más bien habría que decir que ese acuerdo se ha conseguido gracias al voto de calidad del presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE).

Este acuerdo irá la semana que viene al Congreso de los Diputados en forma de decreto ley, aunque todo apunta a que no saldrá adelante, dada lo que ya se conoce como una rebelión municipal: alcaldes de todos los partidos políticos, excepto del PSOE, rechazan la medida.

Explicado de forma muy simple: los ayuntamientos dan al Estado sus remanentes y el Estado les adelanta una parte. No se puede olvidar que si las entidades locales no pueden disponer ahora de ese dinero es por la ley de estabilidad presupuestaria, conocida como ley Montoro, aprobada por el PP. Esos remanentes que han conseguido los consistorios y diputaciones los retiene el Estado (por la ley Montoro) y no se pueden usar incluso aunque haya superávit.

Los municipios entienden que el el Gobierno central debe abonarles ahora ayudas para hacer frente a la tremenda crisis sanitaria y social que se ha originado con la pandemia del coronavirus. Estas ayudas, según exigen, deben ser incondicionadas, es decir, sin ningún tipo de obligación o de interés, como los 16.000 millones no reembolsables que se ha dado a las comunidades autónomas.

Y tras todo esto, ¿en qué situación se encuentran los ayuntamientos de Córdoba?

¿Qué pasaría si, finalmente, los ayuntamientos de Córdoba prestasen sus remanentes al Estado? Pues, según un estudio de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las entidades locales cordobesas recibirían 39,29 millones de euros, la cantidad más baja de toda Andalucía.

Las siguientes entidades locales que menos dinero percibirían de entregar sus remanentes serían las de Jaén, con 46,28 millones. Si esta cantidad ya es mucho mayor que la de Córdoba, la diferencia con Sevilla o Málaga es abismal. Los ayuntamientos de la provincia sevillana recibirían 207,75 millones y los de Málaga, 172,29.

Siguiendo este orden, después de las entidades locales de Sevilla y Málaga irían Almería, con 81,46 millones, Granda, con 68,98, Cádiz, con 59,43, Huelva, con 58,91 y Jaén, con esos ya citados 46,28 millones.

¿Quiere decir esto que los ayuntamientos de Córdoba serían los que menos dinero prestasen al Estado? No. Según el estudio de Gestha, el total de las entidades locales andaluzas podrían dar al Gobierno 1.919,52 millones de euros, de los cuales, 119,21, procederían de los remanentes de administraciones cordobesas. Hay provincias que prestarían muchísimo menos, como Jaén, con una cantidad inferior a los 24 millones y también Cádiz daría menos que Córdoba, concretamente, 113,31 millones.

Esa diferencia que existe con las provincias que menos prestan también se da con las que más dinero aportarían. Y es que Sevilla podría prestar cerca de 600 millones de euros al Estado y Málaga, casi 525.

"Acercar posturas"

Mientras tanto, Gestha ha instado a todos los partidos políticos a "acercar posturas" para financiar de la forma más eficaz "el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos tras la pandemia".

En este sentido, los Técnicos de Hacienda explican que las entidades locales de todo el país, al cierre de 2019, tenían unos 14.852 millones depositados en los bancos que les están cobrando unos 70 millones en intereses negativos. Además, ese importe es prácticamente indisponible, según la ya nombrada ley de estabilidad presupuestaria, que lleva vigente desde 2012.

Por lo que, "ganarían todos si los municipios y diputaciones prestan ese montante al Estado, por un lado, las entidades cobrarían un interés positivo mínimo del 0,05% anual por el préstamo a 15 años, y participarían del fondo de 5.000 millones, y por otro lado, el Gobierno de España financiaría a largo plazo una parte de las ayudas públicas para la recuperación", asegura Gestha.