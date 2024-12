El Ayuntamiento de Córdoba pone coto a las despedidas de soltero: prohibirá el uso de disfraces sexuales en la calle

Córdoba/El Ayuntamiento de Córdoba va a poner coto a las despedidas de soltero en la ciudad. Se trata de una demanda ciudadana ante la afluencia de este tipo de fiestas que se suelen celebrar los fines de semana y que cada vez atraen a más jóvenes para despedir su soltería acompañados de sus amigos. Unas celebraciones para las que, además, se disfrazan de personajes de lo más variopintos y, en algunas ocasiones, acompañados con elementos sexuales.

Para evitar la proliferación de este tipo de celebraciones con este tipo de disfraces y/o elementos de carácter sexual, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba de este viernes ha dado luz verde a la ordenanza municipal reguladora de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos, tal y como ha avanzado el delegado de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Jesús Coca. En concreto, lo que esta norma va a prohibir es la exhibición de "de muñecos de tipo sexual por la calle y de elementos sexuales que puedan ser ofensivos para terceros".

A pesar de esta prohibición, Coca ha reconocido que esto no significa que desde el Ayuntamiento "no queramos que no vengan despedidas de solteros a Córdoba, al contrario, creo que Córdoba es una ciudad que, precisamente, para las despedidas es extraordinaria, por su situación, por sus características, por sus servicios". "Lo que queremos es que ese derecho a disfrutar que lo tiene el que viene a visitarnos, sea compatible con el derecho al descanso, con el derecho a poder disfrutar de su ciudad con la calidad y con los estándares que estamos acostumbrados", ha argumentado.

El filtro de la Asesoría Jurídica

Coca también ha dado a conocer el proceso de la citada ordenanza, que ya ha pasado el filtro de la Asesoría Jurídica tras su aprobación inicial en la Junta de Gobierno Local. A continuación, ha detallado, el texto pasará al Consejo Social de la Ciudad y también al Consejo del Movimiento Ciudadano. Una vez establecidos estos trámites, la ordenanza irá a Pleno para su aprobación inicial y se someterá a información pública y audiencia.

Respecto a este último punto, Coca ha destacado es "importante para que todos aquellos vecinos que quieran participar, que quieran poner su granito de arena a la hora de la redacción de la ordenanza, puedan incluso aportar aquellas ideas que, o bien no se contemplan por desconocimiento, o por técnica legislativa, o por cualquier cuestión que puedan entender". El delegado de Seguridad Ciudadana, además, ha asegurado que este trámite de información pública y la aprobación definitiva de la ordenanza tardará unos seis meses.

Con todo ello, la previsión del Ayuntamiento de Córdoba es que esta futura ordenanza entre en vigor a partir de la segunda parte de 2025. "La ordenanza establece esas necesidades para la calidad de vida del ciudadano, tanto en cuanto pueda ejercer su derecho al descanso y pueda ejercer sus derechos inherentes como ciudadano en el día a día; esta garantía de la calidad de vida va a tener su reflejo que hasta ahora no lo tenía en esta ordenanza". Además, ha subrayado que la ordenanza adapta "la Ley orgánica de seguridad ciudadana y la conocida como ley antibotellón de la Junta de Andalucía y vela por el derecho al descanso de la ciudadanía".

Por el momento, según ha avanzado, el movimiento vecinal ya ha planteado dos vecinos que "no estaban contempladas de forma directa". En concreto, han demandado que se hagan hogueras y fuegos y el establecimiento de multas y que el Ayuntamiento pueda pedir el pago de los desperfectos a quien las haga o sea responsable de algún desperfecto. "Técnicamente, es una reclamación indemnizatoria por un acto ilícito administrativo". En esta línea, Coca ha considerado que es un aspecto "muy importante porque supone que tengamos armas jurídicas para que podamos volver reponer -los daños- de todos los actos vandálicos".