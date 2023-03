El Ayuntamiento de Córdoba licitará "con carácter de urgencia" la reforma del parque de bomberos de la avenida de los Custodios

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al mes de marzo ha dado luz verde a una moción, planteada de manera inicial por Vox, centrada en la mejora de las condiciones laborales de los bomberos de la ciudad y el inicio de los trámites para la edificación de un nuevo parque.

En concreto, la iniciativa que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos insta al Consistorio a poner en marcha a lo largo de este año de 2023 "la oferta de empleo más ambiciosa" para este colectivo y con el objetivo, también de que se "se ocupen los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".

Otros de los aspectos incluidos en la iniciativa también solicita al equipo de gobierno municipal a "licitar con carácter de urgencia la obra de la reforma del parque de bomberos" que se encuentra ubicado en la avenida de los Custodios, además de la redacción del nuevo parque de efectivos que se situará en Poniente, ubicado junto a la Ronda Oeste, en la salida a esta vía desde la avenida de Manolete, según la última propuesta realizada por la Gerencia de Urbanismo.

La defensa de esta moción ha contado con la intervención de Gabriel Merchán, bombero que trabaja en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, quien han denunciado ante los capitulares la falta de efectivos de la que adolece este servicio.

"Hay un importante déficit de plantilla y en los últimos 17 años hemos pasado de tener 187 bomberos a 119; es decir, que se han perdido 68", ha relatado.

La falta de efectivos de la escala técnica, la imposibilidad de disfrutar de los permisos de descanso, el método de cobro de las nóminas, que no está digitalizado, o que no se cubran las plazas que hacen falta en el cuerpo han sido otra de las críticas que ha lanzado Merchán. "Tenemos los mismos servicios de 1985 y los cordobeses no pueden estar desatendidos", ha concluido.