Las claves del arrollador triunfo del PP en Córdoba en las elecciones andaluzas: el efecto Jesús Aguirre

A estas alturas del partido, nadie duda de que el consejero de Salud, el doctor Jesús Aguirre, médico de bata y fonendo y bregado en tratar con todo tipo de personas durante años en los centros de salud, se ha convertido en uno de los principales valores del PP andaluz. Aguirre (Córdoba, 1955) proyectó al inicio del mandato una imagen de abuelo bonachón que ha sido superada con el paso de los meses, porque Aguirre, con su personalidad arrolladora, su sinceridad y su desparpajo, ha sido mucho más que eso para el PP andaluz. Es un activo político fundamental sin ser, precisamente, un político al uso.

Y tal vez eso es lo que más ha atraído al electorado, que este domingo lo respaldó en masa en la provincia de Córdoba dando a su lista unos resultados históricos: 172.811 votos -88.973 más que en la anterior cita con las urnas-, el 44,70% del total de los emitidos en la provincia.

El PP crece 22,78 puntos de sopetón y se convierte en la lista más votada en 64 de las 77 localidades cordobesas. Aguirre y los suyos han triunfado en el mundo rural, en las ciudades medias y en Córdoba capital. Es un éxito sin parangón que admite muchas lecturas: el viento a favor del PP, el descrédito de Pedro Sánchez en el Gobierno central o el voto útil emitido para frenar a la extrema derecha. Y, por qué no, también habría que enumerar la conexión establecida entre el candidato cordobés, Jesús Aguirre, y sus votantes directos a lo largo de los meses. Aguirre habla de tú a tú. Y eso es un valor que no puede aprenderse en las escuelas de márketing político. Lo da la vida.

Su espontaneidad, su sinceridad y su desparpajo tanto en las comparecencias oficiales como a pie de calle han jugado a favor de un político que nunca se ha peleado por pertenecer a esa élite que vive de la cosa pública. A Aguirre ni siquiera le ha hecho falta modular un acento abiertamente cordobés para que se le entienda y, como dice el anuncio de Lola Flores, también esto ha jugado a su favor sin pretenderlo. Hasta en El Intermedio le dedicaron una canción por aquella explicación sobre el "culillo" de la vacuna que se volvió viral. ¿Algún otro político andaluz ha logrado tal popularidad a pie de calle sin pretenderlo? Posiblemente, no.

"Cuando le preguntan a mi equipo si el consejero es así, ellos le dicen que sí. Yo soy así, con mi jerga, como he sido toda mi vida, con mi forma de hablar, como hablaba en el pueblo. He de reconocer que al principio chocaba un poquito y en las primeras ruedas de prensa llamaba la atención mi forma de hablar. Luego, cuando vieron que lo que decía el consejero de Salud llega a la gente y se enteraba, ya me dijeron: Jesús, no cambies", confesaba hace unos días en una entrevista concedida a El Día en la que defendía su candidatura.

En el candelero durante meses por ser la voz de la pandemia de covid-19 en Andalucía -confiesa que ha llorado pa jartarse por algunas de las decisiones tomadas-, tampoco su actuación durante la crisis sanitaria parece haberle pasado factura. Y eso que su gestión, evidentemente, tiene claroscuros: las listas de espera sanitarias van en aumento y los tiempos de demora para ver al médico de cabecera han alcanzado los 15 días en determinados momentos, un plazo a todas luces excesivo. Aunque tal vez la mayor contestación ha venido del Distrito Sanitario Sur de Córdoba por su idea de unificar toda la gestión en una gran área inabarcable. Aunque ni siquiera esto parece haber hecho mella en los resultados, pues el PP ha obtenido victorias en algunos de los municipios cuyos alcaldes lideraron las protestas, como Montilla o Moriles. También en Aguilar de la Frontera, Montemayor, Monturque, La Rambla o Fernán Núñez la lista del PP ha sido la vencedora. La pregunta de más fácil respuesta es en qué localidades no ha ganado la papeleta de Jesús Aguirre.