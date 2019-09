El curso arranca en Educación Infantil con casi 2.000 plazas aún desocupadas

De las 11.464 plazas que fueron ofertadas en abril, hay 9.500 niños de cero a tres años matriculados que inician hoy un nuevo curso en las escuelas infantiles de Córdoba. Esto supone que un 82,8% de los puestos están cubiertos, pero que existe una desocupación de las aulas del 17,2% para este curso que comienza en la provincia. O lo que es lo mismo, hay 1.964 plazas en las guarderías que todavía están vacías. Otro dato. Hay 923 niños menos escolarizados en la provincia de Córdoba en comparación con el curso de 2018-2019, cuando hubo un total de 10.423 alumnos en estos centros.

Según los datos de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), este año solo unos 1.328 niños se han matriculado en centros públicos y más de 6.702 en centros privados adheridos, todo ello después de que cada centro hiciera públicos sus listados en el mes de abril y se revisaran las solicitudes el pasado 25 de julio, durante la última Mesa de Infantil convocada por la Consejería de Educación.

Así las cosas, con poca esperanza, pero la misma ilusión de siempre, se inicia este nuevo curso para la presidenta de la CEI-A, María del Rosario de la Peña, para quien la realidad de estas escuelas y de sus titulares pasa por “poner más dinero de su bolsillo para cubrir costes o el cierre”. Es la realidad que quiere describir este sector, que continuará “al límite” un curso más si la Junta Andalucía no pudiera cumplir con el aumento del precio de la plaza y si el Partido Popular no aporta las ayudas que prometió el pasado 27 de agosto.

Ese día, el portavoz parlamentario de los populares, José Antonio Nieto, habló de tomar “medidas provisionales para atender esas necesidades” hasta que la subida del precio por plaza entre en vigencia el próximo curso 2020-2021. Al respecto, la CEI-A ha asegurado que en una reunión que han sostenido con Educación les han dicho que “era complicado”, pero que aún así, el Ejecutivo andaluz insiste en hacerlo realidad a través de partidas que puedan liberarse de otras consejerías.

Según ha apuntado la coordinadora a el Día, la pérdida de alumnado “ha perjudicado a la plantilla de profesionales de los centros adheridos, que han tenido que prescindir de parte de su personal”, incluyendo a las personas que trabajan de apoyo. “No podemos mantener el nuevo convenio laboral que además hay que pagar con retroactivo desde junio”. Con 278,88 euros “es imposible pagar a los trabajadores aunque los centros estén llenos, que además, no es el caso”.

La dirigente ha añadido que “los centros que estaban dispuestos a un cierre ante el incumplimiento de la Junta no descartan llevarlo a cabo si no se produce ese aumento en un corto plazo”. De la Peña ha criticado además que el modelo educativo “esté pensado en política y no en ayudar al sector” al tiempo que ha agregado que el presupuesto para las escuelas públicas tiene una diferencia importante con respecto a las centros privados adheridos, situación que califica de “injusta”, pues “también estamos dando un servicio público, todas nuestras plazas están a disposición de la Junta”.

A pesar de la crisis, la coordinadora de Escuelas Infantiles mantiene la esperanza de cubrir las vacantes que han quedado de la convocatoria del pasado abril a través de un nuevo plazo de solicitudes de bonificaciones a las familias, que se inicia hoy mismo y que se extenderá hasta el 31 de octubre.

Un estudio de viabilidad económica de esta organización revela que durante este curso “la mayoría de los centros adheridos tendrá que soportar pérdidas de entre 12.000 y 21.000 euros para poder subsistir, dependiendo del tamaño de la escuela”, dice el texto. El precio máximo sostenido con fondos públicos es de 278,88 euros por niño para este servicio de ocho horas, donde está incluido el comedor. Los costes de las plazas de estas escuelas, tienen un desajuste del 4,4% desde el año 2007. Una congelación de precios que se arrastra desde hace ya más de una década.

La Educación Infantil se considera en Andalucía una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 07:30 a 17:00.