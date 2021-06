Cinco maneras distintas de ver los primeros dos años de mandato en Córdoba

Cuando se cumple el ecuador del mandato municipal en Córdoba, cada grupo tiene su visión de lo que han supuesto los dos últimos años de gobierno del PP y Cs, cinco visiones distintas de un mismo tema –las del cogobierno de PP y Cs y las de la oposición de IU, Podemos y Vox; el PSOE no ha querido hacer declaraciones a este periódico–.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, defiende que este ha sido un mandato marcado por la pandemia, “una situación que a nuestros proyectos y a todo nuestro programa de gobierno les dio un giro de 180 grados; tuvimos primero que gestionar las emergencias sanitarias, sociales y económicas”.

Torrico destaca tres ejes “fundamentales” en los dos años de mandato. El primero, “la macrobase logística del Ejército de Tierra, por lo que va a suponer para la ciudad con una inversión de 350 millones de euros y una creación de puestos de trabajo estimada directa en 1.600 empleos y muchos más indirectos”.

El segundo, el impulso “de una ciudad para todos, una ciudad más inclusiva, más accesible con la delegación exclusiva de Inclusión y Accesibilidad”. Además de la aplicación de tecnología “que incluso en esta situación tan complicada ya hemos podido tener con todas las condiciones de seguridad dos ediciones de la Fiesta de los Patios”. Y como tercer eje, la reactivación económica y social de la ciudad “culminando infraestructuras tan importantes como el tramo municipal de la Ronda Norte, el impulso al anillo verde que conformarán los parques que rodean el perímetro de la ciudad y la reactivación del Centro de Ferias tras cuatro años paralizado”.

Además, atendiendo a la emergencia económica, insiste en la puesta en marcha del Plan Córdoba Reactiva, con ayudas directas para las pymes y para los autónomos cordobeses, de 4,5 millones de euros que provienen de los remanentes. Así como el inicio del incremento de las plantillas de bomberos y Policía Local. También defiende que el suyo es un equipo de gobierno de diálogo, “el ejemplo está en unos presupuestos y unas ordenanzas que como no tenemos mayoría absoluta uno se sacó con el grupo Vox y este hemos sido capaces de acordarlo con la abstención del PSOE”.

Mientras, su socia en el gobierno, Isabel Albás (Cs), incide también en los efectos de la pandemia sobre la gestión, “pero lo importante es que el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con un gobierno estable”, insiste. “Creo que es de agradecer que por parte de la oposición cuando ha habido proyectos importantes como la base logística o como el uso de los remanentes también se hayan sumado a ellos”, mantiene.

Albás está convencida de que “va a ser el turismo el que nos saque de esta situación de crisis, de ahí que desde la Delegación de Turismo estemos haciendo planteamientos de forma diferente para conseguir otros resultados, apostando por la sostenilidad, la digitalización y por una diversificación que ayude al tejido productivo a salir adelante”. Y aboga por “ponerle una alfombra roja” a los empresarios en el Ayuntamiento, “para favorecerles la generación de empleo”. También incide en que la pandemia ha dado también un impulso a la administración electrónica “para poder atender a todos los ciudadanos y que no tengan que guardar tantísimas colas para hacer sus gestiones administrativas”.

Desde IU, defienden que los dos años de mandato han estado marcados por el “oscurantismo y por una falta de gestión manifiesta, y eso a pesar de ser el gobierno más caro de la historia de la ciudad", según el portavoz de la formación, Pedro García. “En Córdoba más que un cogobierno lo que hemos tenido en estos dos años ha sido un desgobierno, que ha sido incapaz de gestionar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para, entre otras cosas, generar empleo”.

“Mucho marketing, mucha fachada, muchos selfies, muchos asesores pero gestión, 0”, defiende. “Si a la gestión en general no le podemos poner un aprobado, –señalan desde IU– donde sí que hay un suspenso claro es en la delegación de Turismo puesto que hay falta de gestión absoluta a pesar del número de asesores”. “ Y si la gestión en Infraestructuras es lamentable, en Urbanismo las cosas están peor que hace cuatro años, ocho y 12, porque hoy el pequeño y mediano empresario se tira tres o cuatro meses más para obtener una licencia que en el mandato anterior y porque se dan un 20% menos de permisos”, añade.

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, denuncia que el gobierno se caracteriza por “la falta de participación ciudadana, la falta de transparencia con la ciudadanía en general y con los grupos de la oposición”. “En muchísimas ocasiones se están haciendo contrataciones de las que no nos enteramos en absoluto y que están siendo adjudicadas a dedo”, critica. Podemos insiste en que PP y Cs están llevando a cabo la privatización de servicios públicos, “además de la incapacidad que tienen para ejecutar unos presupuestos que son muy pocos realistas; hemos tenido un año de pandemia, pero eso no lo justifica todo”, destaca Pedrajas, quien pone de manifiesto “la incapacidad que hay para reponer la enorme falta de personal que hay en cada delegación municipal y en los organismos municipales y esto tiene consecuencias para los cordobeses con citas que se eternizan”. Pedrajas insiste en que la Delegación de Medio Ambiente "está fatal; el delegado no nos ha dado ni un solo informe en dos años a la oposición y se lo pedimos reiteradamente, una delegación en la que tendríamos que estar trabajando el cambio climático y la salud del medio ambiente de la ciudad y esto no parece importarle mucho al delegado". La portavoz de Podemos añade que otra delegación, por ejemplo, "que está fatal" es la de Vivienda, "ni hemos adquirido terrenos, ni hemos usado los terrenos disponibles municipales para ampliar el parque de viviendas, ni hemos hecho nada por controlar los alquileres y por poner viviendas en alquileres asequibles para familias que tengan poco poder adquisitivo". También denuncia que "no hay planes serios de creación de empleo". En defnitiva, Pedrajas suspende la gestión del equipo de gobierno con numerosas delegaciones que "están fatal".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, defiende que los dos años de mandato de Bellido “son un poco de decepción, esperábamos más del que se autodenominó el gobierno del cambio”. Badanelli subraya que entiende que en estos dos años tiene que ser frustrante para el alcalde y su equipo ver que no han podido cambiar nada. Y defiende que la situación del Ayuntamiento es de una “parálisis absoluta jamás vivida con anterioridad, los proyectos se eternizan y algunos se olvidan”. La portavoz de Vox critica que “José María” se ha dedicado a meter a dedo a personas que le ayudaron en su momento, a 60 personas ya y que “Gestión es un absoluto caos y Recursos Humanos es el principal problema de un Ayuntamiento sin personal, algo que no se arregla”. Badanelli destaca que Vox se ha sentido engañado por el equipo de gobierno “a pesar de que hemos estado siempre que se nos ha necesitado con absoluta lealtad. Se nos ha intentando utilizar, se nos ha engañado a la hora de prometernos cosas y de comprometerse a cosas que no se han hecho; y sentimos un poco de tristeza al ver que se han echado en brazos del PSOE a las primeras de cambio porque su voto se lo han vendido barato”. Pone el ejemplo de que las ordenanzas de 2020 las aprobaron con un documento firmado por el alcalde y por la primera teniente de alcalde en el que se comprometían a elininar las plusvalías y el ICIO en este mandato de forma progresiva, "admitimos que en el 2020 la bajada fuera poco, en el 2021 también ha si poco y ya lamentablemente no creo que haya nadie en esta ciudad que confíe en que ese compromiso se cumpla.