El alcalde de Córdoba reclama que se aborde la reforma de la financiación local "con urgencia"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, reclama abordar la reforma de la financiación local "con urgencia" y de manera simultánea a la autonómica durante la participación en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) celebrada la mañana de este lunes.

Bellido ha apuntado que la representación de los gobiernos locales, a través de la FEMP, ha pedido al Gobierno un Real Decreto Ley que atenúe el efecto de las necesidades municipales pendientes hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado 2024, que no transfiera competencias impropias a las entidades locales y que aborde ya la reivindicación histórica y asignatura pendiente de la financiación local.

El alcalde de Córdoba argumenta que “ahora, en esos pactos de gobierno que se anuncian, estamos escuchando que se promete el cambio en financiaciones autonómicas, pues que sea paralela y a la misma vez que la financiación local”.

Asimismo, ha apuntado que se ha entregado en la CNAL un documento consensuado en el que “donde ponemos de relieve cómo el Gobierno Central nos llena a los ayuntamientos de obligaciones para pagar y después no podemos hacer frente o no podemos tener esa sostenibilidad financiera que nos piden; eso viene del déficit de recaudación que el Tribunal Constitucional nos dio frente a la plusvalía; viene del fondo de transporte que el Gobierno de España sí nos aportó en el año 2020 pero no aportó en el año 2021; viene de las revisiones de precios que el Gobierno de España aprobó para los contratistas por la subida de energía y también de las materias primas que pagamos los ayuntamientos; viene por las compensaciones del IVA y por las entregas a cuenta de los tributos del Estado; y viene también por tasas como el quinto contenedor que es una tasa que debemos de pagar los ayuntamientos o por la subida de los sueldos de los funcionarios”.

Finalmente, Bellido concluye que a través de la FEMP se ha pedido al Gobierno de España que negocie las mejores reglas fiscales para el año 2024, “porque de eso va la solvencia de los Ayuntamientos, de que tenemos que seguir prestando el servicio público a nuestros ciudadanos, son la primera puerta de la administración a la que pueden tocar, y con todas estas cargas que nos repercute el Gobierno, hace que haya Ayuntamientos que lo tienen realmente complicado”.