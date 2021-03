El alcalde exige el fondo del Gobierno para el transporte público porque la situación es "insostenible"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha vuelto a exigirle al Gobierno central que abone el fondo aprobado para el transporte público porque en muchos casos, ha advertido, la situación es "insostenible". Lamentablemente, ha dicho Bellido, "no hemos recibido nada" y ha apuntado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que las empresas públicas estén en equilibrio, algo que debe presentarse a finales de este mismo mes.

Bellido ha lamentado que a los ayuntamientos "no ha venido ni un solo euro para ayudarnos a solventar la situación de la pandemia" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento sí ha puesto en marcha distintas ayudas para intentar paliar la situación, como el Plan Reactiva Córdoba, fondos para Aucorsa o las ayudas sociales. Y para ello, ha incidido, "solo hemos podido disponer de los ahorros de los cordobeses".

Por esto, el alcalde ha dicho "basta ya" porque entiende que "no es sensato" que no haya llegado esa ayuda desde el Gobierno central. Además, ha advertido que todavía "quedan muchas cosas por cubrir". Entre esos objetivos, ha detallado, está ayudar a la economía en lo que parece el tramo final de la pandemia o seguir con las ayudas sociales esperando a que una mejora de la economía puede bajar la demanda.

Bellido ha hecho una comparación y ha calificado a los ayuntamientos como "ambulatorios" de un sistema en el que el hospital principal, el que atiende los casos graves, es el Gobierno, que entiende que se está "lavando las manos".

Situación sanitaria

En cuanto a la situación sanitaria de la ciudad en estos momentos, el regidor ha reconocido que es mucho mejor a la que se registró a finales de enero o durante febrero, pero ha pedido no confiarse. Ahora mismo los casos diarios de coronavirus que se registran en la ciudad no llegan a la treintena por lo que entiende que las cifras "no son preocupantes".

Aun así, ha dicho que "tenemos que ser prudentes" y seguir "manteniendo las normas, no confiarnos". "Ahora que estamos viendo la luz al final del túnel conviene aguantar", ha insistido.