Aucorsa reclama al Gobierno el fondo extraordinario para el transporte público ante la situación "extrema" de la empresa

Como agua de mayo. Así espera el Ayuntamiento de Córdoba la partida que le corresponde del fondo extraordinario que el Gobierno central ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado para las empresas de transporte público, de las más mermadas por la crisis del coronavirus.

De no llegar pronto ese dinero, ha advertido el delegado de Movilidad y presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, la empresa cordobesa de transporte "está abocada a una situación muy difícil", toda vez que ha reconocido que si se dilata más en el tiempo la llegada de esos fondos "habrá que hablar de otro tipo de situación más extrema aún que la de 2020".

Y es que Aucorsa, según los datos aportados por Torrico, perdió durante el año pasado 8,5 millones de viajes debido a la pandemia. Esta situación, ha dicho el concejal popular, "ha sido la más complicada de la historia" de la empresa.

Torrico ha recordado que al considerarse servicio esencial, la empresa no podía suspender su servicio durante el estado de alarma, lo que provocó que los gastos derivados se mantuvieran, pero no así los ingresos. Aún así, las pérdidas de Aucorsa estuvieron cuatro puntos por debajo de la media nacional, lo que no ha evitado un fuerte descenso de los ingresos.

La caída de los ingresos propios de Aucorsa durante el año pasado fue de 5,8 millones de euros, algo que se pudo atenuar, ha dicho Torrico, con la reducción de costes (2,8 millones) y la inyección de 2,5 millones del fondo de remanentes.

Ese descenso de los ingresos ha tenido también que ver con la forma en la que se ha usado el autobús. La reducción del pago en metálico provocó que se recurriera mucho más al bonobús lo que implicó que el viaje medio se situara en 0,558 euros por los 0,6014 de 2019.

Tarifas y presupuesto para 2021

A pesar de las pérdidas, ha apuntado Torrico, Aucorsa mantendrá sus tarifas para este año dada "la situación extrema que está viviendo la sociedad cordobesa".

El presupuesto planteado para esta empresa, y que tiene previsto aprobarse el jueves, dibuja 29,6 millones de euros que teniendo en cuenta el total de ingresos podría dejar un resultado positivo de unos 700.000 euros. Ese presupuesto, ha indicado Torrico, viene de los ocho millones de euros previstos por los ingresos propios de la empresa (motivado por los pagos y los abonos de los usuarios), 16,76 millones provenientes del déficit de explotación (que aporta el Ayuntamiento) y 5,6 millones que deberían venir del Estado.

Esos 5,6 millones de euros tienen que ver con los cálculos que el Ayuntamiento ha hecho de los fondos extraordinarios del Gobierno para el transporte público, que podrían ascender a 1.000 millones para toda España.

En cualquier caso, ese dinero todavía no está en manos de Aucorsa. Según Torrico, "si el Gobierno no nos dice ya cómo, cuánto y cuándo va a ejecutar la transferencia, la empresa pública está abocada a una situación muy difícil" y ha insistido en que esos fondos tienen que llegar "de una forma clara, concreta y tangible al Ayuntamiento".