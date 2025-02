El alcalde de Córdoba anuncia un "despliegue policial importantísimo" para evitar el botellón en las Cruces

Córdoba/El botellón es uno de los principales problemas del Concurso de Cruces cada año. La concentración de miles de personas en zonas acotadas del Casco Histórico genera siempre polémica justo al inicio del Mayo Festivo en Córdoba. Es por ello, que desde el Ayuntamiento de la capital se intenta, cada año, evitar estas concentraciones con medidas y planes de seguridad para evitar que se registren incidencias, aunque no siempre con resultado positivo.

Sin embargo, este año parece que va a ser diferente, puesto que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que en las Cruces de este año, que se celebrarán entre los próximos 30 de abril y 4 de mayo, se va a implantar un plan de seguridad que "va a marcar un antes y un después porque habrá un despliegue policial importantísimo para evitar el botellón".

Tras presentar el balance de ayudas anual del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec), Bellido ha avanzado que este plan incorporará también "itinerarios de recorrido obligatorio" para el acceso a determinadas cruces lo que "nos va a garantizar limitad el botellón". En esta línea, ha insistido en que aquellos jóvenes que quieran beber alcohol en la calle durante las Cruces "lo van a tener difícil" este año.

Menos volumen de música

Por otra parte, una de las novedades que presenta el Concurso de Cruces de 2025 de Córdoba es que tendrán que bajar la música a la mitad entre las 16:00 y las 19:00 (hasta ahora la música se cortaba en los recintos entre las 17:00 y las 20:00). Se trata de una medida que ha sido puesto en entredicho por asociaciones vecinales, que han pedido que en lugar de que bajen la música, se corte tal y como se venía haciendo hasta el momento.

Bellido también ha hecho referencia a este tema y ha recordado que ya se ha hablado con los vecinos al respecto en una Comisión de Fiestas específica de Cruces "donde vimos todas las propuestas". En esa reunión, ha continuado, "se propuso acortar el horario, pero los colectivos no lo vieron". No obstante, ha reconocido que esta petición "ha podido obedecer a que los puntos no se han aclarado entre las partes".

Sin embargo, el alcalde no se ha mostrado partidario en cortar la música durante el horario de siesta, sino que ha defendido que las cruces bajen el volumen de la música entre las 16:00 y las 19:00. "Lo importante de las Cruces es que van a bajar el volumen y se va a bajar con total seguridad; especialmente en las últimas horas", ha anotado, al tiempo que ha subrayado que "se va a ser muy tajante y con un cierre absoluto".

A pesar de que las bases del Concurso de Cruces 2025 ya están aprobadas, Bellido ha anotado que "se pueden modificar si es necesario porque no paraliza nada". "Sin hay alguna arista, estamos a tiempo de cambiarla, no es ningún problema", ha concluido.

Bases de la Feria

El alcalde, por otra parte, ha hecho referencia a las críticas lanzadas desde el PSOE sobre la puesta en marcha de una ordenanza municipal que regule la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. En concreto, la edil socialista Alicia Moya ha asegurado que "una vez más, el Ayuntamiento aprueba las bases de Feria, sin escuchar a las asociaciones de casetas ni al Movimiento Ciudadano, por más que diga que están trabajando con todos los agentes implicados".

"El Movimiento Ciudadano ya ha salido a dejar claro que no se cuenta con ellos, poniendo de manifiesto que se han quedado esperando una convocatoria de la Comisión Municipal de Feria para tomar las últimas decisiones que quedaron pendientes antes de la publicación de las bases, para consensuar las modificaciones en las bases antes de aprobarlas; pero hoy ya tenemos las bases aprobadas sin consultar y sin escuchar las aportaciones presentadas", ha expuesto. A juicio de la edil socialista, el alcalde de Córdoba "no está dispuesto a solucionar los grandes retos que plantea la gestión del recinto ferial” ante “la deriva de los últimos años en que se han ido perdiendo número de casetas".

Al respecto, Bellido ha recordado que desde que el PP llegó a la Alcaldía se han llevado mejoras en cuanto a la organización y funcionamiento de la Feria y también en el recinto ferial de El Arenal y ha destacado la remodelación de la calle del Potro o la disposición de más iluminación en la zona del río para evitar que se produzcan agresiones sexuales.