El alcalde de Córdoba emplaza a los grupos a analizar las necesidades de empleo público desde septiembre

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha emplazado este jueves a los grupos municipales a analizar las necesidades de empleo público en el Ayuntamiento desde septiembre, después de que este miércoles el PSOE ha alertado de que "alrededor de una treintena de colegios públicos y centros cívicos de la capital carecen de porteros y ordenanzas a sólo tres semanas del inicio del curso escolar".

El regidor ha comentado que a las AMPA les tiene "todo el respeto del mundo y se seguirá dialogando y negociando con ellas para que entiendan la situación". Sin embargo, "a los grupos políticos, además de respeto, también les exijo un poco más de responsabilidad", ha subrayado Bellido, quien ha señalado que uno de los acuerdos de ciudad que ofreció en junio, "y ahora en septiembre se va a retomar", es por el empleo y los servicios públicos.

Al respecto, ha comentado que se ha sentado ya con las principales secciones sindicales del Consistorio y lo quiere hacer también con los grupos políticos, "porque no cabe pedir siempre sin medir hasta dónde se puede llegar", ha advertido.

En este sentido, el alcalde ha reconocido que sí hay necesidad de porteros en colegios y de ordenanzas en centros cívicos, "pero también hay necesidad de policías, bomberos, puestos técnicos que tienen que ver con Hacienda y Recursos Humanos, en Sadeco", de modo que "hay una amplia gama de necesidades y el problema es que con los límites en la Oferta Pública de Empleo a todo no se puede llegar", ha explicado.

Así, el primer edil ha indicado que "es muy sencillo salir pidiendo que se cubra todo y ya, pero es de imposible aplicación", de ahí que haya propuesto que "si hay un poco de sentido de ciudad, se logrará definir cuáles son las necesidades que hay para cubrir los servicios públicos de calidad en todos los aspectos -colegios, centros cívicos, limpieza, Policía, Bomberos, servicios técnicos, cuidadores, animadores socioculturales- y decir cómo se va a priorizar, qué prioridades se van a aplicar y con qué servicios dentro de eso se puede contar".

Asimismo, ha abogado por que "cuando no se llegue, no se privatice, sino dar oportunidades a personas que tienen más dificultades para acceder a un empleo, como son contratos reservados a centros especiales de empleo para personas con discapacidad, que es una fórmula muy social de contratación pública, que no privatiza en absoluto y que da oportunidades de empleo sólo donde no se llega con empleados públicos".