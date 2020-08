El alcalde de Córdoba convocará un pleno en septiembre para debatir sobre el superávit

La polémica sobre la decisión de ceder o no al Gobierno central el superávit del Ayuntamiento de Córdoba llegará al pleno. Eso sí, solo habrá un debate y aclaraciones por parte del alcalde, José María Bellido, sobre la decisión que ha tomado.

Es decir, lo que salga ese día del pleno no será vinculante porque la última y única palabra la tienen los regidores, según ha dispuesto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Desde un primer momento, Bellido anunció que no entregará el remanente municipal para el uso del Gobierno central. Esta determinación ha provocado críticas, especialmente por parte del PSOE, que cree que en realidad el Ayuntamiento pierde oportunidades si no entrega ese dinero.

El pleno se llevará a cabo en la primera quincena de septiembre con la intención de que se pueda "debatir, discutir y conocer en detalle qué se va o no se va a hacer con cargo a este remanente y el superávit", ha asegurado el alcalde este domingo.

Según ha explicado, los ayuntamientos deben decidir antes del 15 de septiembre si se acogen o no al nuevo mecanismo de financiación y, en concreto, "debe decidir cada alcalde si pone a disposición del Gobierno el 100% de los remanentes del municipio".

"No voy a hacer uso exclusivamente de esa disposición, sino que quiero que el pleno tenga la oportunidad de debatir sobre el uso o no uso del superávit" y "si nos acogemos o no a ese mecanismo de financiación, independientemente de que luego sea yo quien tenga que tomar la última decisión", ha aseverado.

Por último, ha aclarado que "en el seno de la FEMP solo el Partido Socialista ha apoyado esta regulación", por eso ha pedido a las diferentes fuerzas políticas del pleno que "antepongan los intereses de Córdoba y la mejora" que puede suponer una regulación de esta normativa.