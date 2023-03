El alcalde de Córdoba entra en campaña electoral: "Han sido cuatro años de avances en grandes acuerdos de ciudad"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha entrado en precampaña electoral de manera oficial. Bellido opta a su reelección como máximo dirigente de la capital cordobesa y este miércoles ha saltado al ruedo preelectoral con un acto en la céntrica plaza de Las Tendillas, donde ha echado la vista atrás y ha considerado que "han sido cuatro años de avances en grandes acuerdos de ciudad".

Para estas próximas semanas, desde las filas populares se ha ideado el siguiente eslogan: Córdoba avanza. Bellido alcalde. Un lema con el que, según ha explicado Bellido, quieren llamar a los cordobeses "a seguir creciendo en un proyecto de todos".

En su intervención, ha recordado que se trata de un proyecto que ha podido desarrollar en este mandato tras el apoyo cosechado en las urnas hace cuatro años "para dirigir la ciudad" y que "se debe a todos los cordobeses, independientemente de a quien hayan votado".

"Hemos gobernado sin mirar más allá de los intereses de la ciudad, no hemos tenido inconveniente en dialogar y negociar dentro de la ciudad con todas las instituciones, agentes económicos y sociales, sindicatos con todas las organizaciones empresariales y vecinales, sin cerrar la puerta a nadie independientemente de su creencia e ideología u orientación han tenido en el ayuntamiento un aliado", ha subrayado, al tiempo que ha anotado que se trata de un trabajo que también han llevado a cabo desde Capitulares "con las otras instituciones y administraciones públicas".

A su juicio, el mandato que ahora acaba han sido "cuatro años de avances en grandes acuerdos de ciudad" y como ejemplos ha citado hechos como "acordar una agenda para la Córdoba del futuro y atraer grandes proyectos de la ciudad desde la lealtad de todos los gobiernos".

Grandes proyectos

El alcaldable del PP ha considerado también que "la gran pregunta de los próximos meses a la que tenemos que responder el 28 de mayo es si queremos seguir avanzando, si queremos que Córdoba siga teniendo grandes proyectos como el de la Base Logística del Ejército de Tierra, si queremos que no haya debates estériles sobre cuestiones absurdas que no le importaban a nadie, pero si generan mucho ruido o si preferimos volver al o de antes. No hay alternativas".

Bellido no ha querido soltar prenda de quién le acompañarán en su candidatura y lo ha postergado hasta el próximo mes de abril cuando comience la campaña electoral, pero sí ha citado algunos de los grandes proyectos que llevará en cartera.

Así, ha hecho referencia a las obras de la avenida de Trassierra y al eje desde Ollerías a Colón. "Es una actuación que merece una reforma importante en el futuro se ha quedado anquilosada en el tiempo", ha reconocido.

"Hoy Córdoba, enlazada con el Gobierno de Juanma Moreno, tiene un camino y los cordobeses tienen que juzgar la labor de estos cuatro años y tienen que decirnos si quieren seguir o volver a no haya cambio y vuelva a lo de antes y políticas vacías", ha expresado.

En esta misma línea, ha reiterado que es lo que quieren ofrecer desde la filas del PP y, "por eso decimos que Córdoba avanza y la hacemos entre todos porque una cosa no tiene sentido sin la otra".

Además, Bellido ha expuesto los tres grandes ejes en los que se ha de sostener el futuro de Córdoba: "Sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad urbanística".

"Ofrezco ese gran proyecto de cambio, de consenso, lo mismo que dije en mi toma de posesión, que los cordobeses sean exigentes", ha dicho. El alcaldable del PP también ha considerado que "este gobierno ha estado a la altura de las exigencias; hemos cerrado debates estériles y grandes asuntos de ciudad que llevaban muchos años sin resolverse".