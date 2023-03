Bendodo dice que "una de las alegrías del PP" el 28M será con Bellido, "espejo" para otros alcaldes

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que "una de las alegrías que va a tener el PP" en la noche del 28 de mayo, cuando se sepan los resultados de las elecciones municipales, será la ciudad de Córdoba y "después vendrán muchas más alegrías", siendo "José María Bellido espejo en el que se miran muchos alcaldes de Andalucía y de toda España".

Así lo ha resaltado en la capital cordobesa junto al presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el alcalde de Córdoba y candidato a la reelección, José María Bellido, antes de participar en un acto por el Día del Afiliado, acompañados del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y los concejales del PP en el gobierno local.

El popular ha elogiado la capacidad y cualidades del actual alcalde de la ciudad, para lograr, entre otros aspectos, el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra para esta ciudad, mientras que "en frente está el Gobierno del PSOE que no está con la gente", sino "contra la gente", tras "debilitar el Estado, eliminar el delito de sedición y abaratar la corrupción", así como "un gobierno autodenominado progresista y feminista y es el que más daño le ha hecho a la historia de España a las mujeres", ha apostillado.

En este caso, ha ensalzado que "el modelo de José María Bellido es uno de los revulsivos que ha supuesto para la ciudad en los últimos años", de forma que "José María es gestión y Sánchez es ideología". "Eso es el socialismo y esto el PP", ha declarado el popular, quien ha añadido que "Pedro Sánchez y la gestión son absolutamente incompatibles, son dos conceptos que se repelen".

Además, ha afirmado que el objetivo del PP de Andalucía para las elecciones municipales del día 28 de mayo es "extender el éxito de la últimas elecciones autonómicas al conjunto de los municipios andaluces", así como "no renunciar a nada, porque todo es posible".

En opinión de Bendodo, "el PP en Andalucía está en condiciones de gobernar en cualquier sitio y somos conscientes de que si hay un partido que tiene arraigo y poder municipal en Andalucía es el PSOE", si bien espera que "el cambio de ciclo también llegue a los ayuntamientos".

"La puerta de salida"

Por su parte, el presidente del PP cordobés ha apuntado que faltan 72 días para las elecciones municipales con una campaña en la que "mostrarle la puerta de salida a Pedro Sánchez", porque, según ha expuesto, "en Andalucía sabemos muy bien lo que funciona, como se demostró el 19 de junio en toda la provincia y la capital", tras la mayoría absoluta del PP en los comicios autonómicos.

Al respecto, ha dicho que le van a demostrar a Sánchez "cómo el cambio que también le ha sentado a Andalucía es el que se va a convertir en esa fuerza el día 28 de mayo y cuando se convoquen las elecciones generales".

Ante ello, el popular ha comentado que "el PSOE está muy nervioso, aplaudiendo al peor presidente de la democracia, que lleva una pesada mochila para el 28 de mayo, porque es responsable de muchas cosas, como la Ley del solo sí es sí y las historias que tanto suenan en Andalucía de corrupción".

Por contra, ha subrayado que el PP pone a "los mejores candidatos, como en Córdoba, que es líder y atrae empresas, que hoy está de moda, gracias a lo que decía José María, que había que dejar atrás los pegos para centrarnos en los problemas de los ciudadanos".

Igualmente, le ha advertido al PSOE que "no valen los bulos con la sanidad, como hacen; que tienen que dejar de mentir en cosas tan burdas como lo hacen, como hoy, por ejemplo, que había en la puerta la Delegación del Gobierno andaluz alcaldes, entre ellos el de Montilla, cuando este miércoles se licitaba la ampliación del Hospital de Montilla por más de cuatro millones de euros y estuvo él, con los demás grupos políticos, en el anuncio, después de tantos años donde no se ha invertido en el Hospital de Montilla".

Así, les ha pedido que "hagan lo que quieran, pero que dejen el nerviosismo y de lanzar bulos", porque, según ha aseverado el popular, "es mentira que se esté privatizando la salida pública".

Según ha mantenido, "nunca ha habido tanto dinero para la sanidad en Andalucía como con el Gobierno de Juanma Moreno, 4.000 millones más de los que había en tiempos del PSOE", a lo que ha añadido que "hoy hay más profesionales y mejores instalaciones, como el Hospital de Palma del Río, que también dice el ministro Bolaños que no es un hospital", de forma que "diga a los ciudadanos qué son las especialidades que están yendo a ese centro magnífico que ha abierto el Gobierno de Juanma Moreno".

En este sentido, espera que "pase la campaña y los que queden de alcaldes que vuelvan a la línea de la lealtad institucional", porque, a su juicio, "eso es lo que haría falta y que hagan como José María Bellido, dejar atrás los pegos y dedicarnos a gestionar con responsabilidad y con seriedad, como él hace y estoy seguro que va a seguir haciendo con una mayoría abultada multar a partir del 28 de mayo".

El camino "a la victoria"

Mientras, Bellido ha declarado que "hoy comienza la preparación del camino que nos va a llevar a una victoria electoral el 28 de mayo", todo ello "con la satisfacción del deber cumplido y presentar a los cordobeses cuál va a ser el rumbo que queremos que tenga esta ciudad en los próximos cuatro años, con el aval de la gestión ya lograda".

Así, ha recordado que hace cuatro años decían que "Córdoba tenía que dejar atrás los pegos, dejar de buscar los enfrentamientos estériles e inútiles entre cordobeses y superar los debates que no daban nada más que vueltas sobre asuntos que no llevaban a ninguna parte", si bien ha enfatizado que "hoy esa Córdoba ha quedado atrás y todo el mundo sabe que en el Ayuntamiento tiene su casa y una puerta donde llamar", a la vez que ha dicho que "nadie está hoy excluido en la ciudad por las políticas del gobierno local".

Al hilo, ha sostenido que "ese fruto de la unión se ha recogido especialmente con la Base Logística del Ejército de Tierra, con toda la ciudad, sin exclusiones, partidos políticos, instituciones, universidades, agentes económicos y sociales y el movimiento ciudadano, todos unidos con un objetivo común", de cara al "mejor resultado que ha tenido esta tierra en décadas", con "un proyecto estratégico para una ciudad de futuro, que genere empleo y crecimiento económico", ha ensalzado.

También, el regidor ha valorado que "se resuelven asuntos históricos que estaban abandonados", de forma que "ya no se habla de la Ronda Norte como un problema, porque está construida por el gobierno municipal; hoy Córdoba tiene el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones que durante muchos años ha estado en obra y ya está funcionando; las Caballerizas Reales ya son de todos los cordobeses y pronto serán el Centro Internacional del Caballo, y en el Distrito Sur ya se sabe que va a haber equipamientos deportivos, como el campo de San Eulogio, que va a empezar la obra de forma inmediata".

Asimismo, el candidato a la reelección ha remarcado que se han destinado más de 20 millones de euros en ayudas económicas para los emprendedores, con más de 270 beneficiarios, al tiempo que "se han cuadruplicado las ayudas sociales del anterior mandato", ha elogiado.

Por tanto, Bellido ha expresado que ofrece "seguir con este cambio adelante", que "llegó hace cuatro años, funciona y marcha", y "da resultados que ilusionan a todos los cordobeses", a la vez que ha pedido "no volver atrás", porque "no hay más alternativa, con un gobierno fuerte del PP o con una mayoría suficiente para liderar todos los proyectos o volver atrás, a la Córdoba de un batiburrillo de partidos gobernando, les cuesta entenderse entre ellos, no tienen claro el rumbo al que llegar y se vuelve a los debates estériles".