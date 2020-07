El alcalde de Córdoba advierte de que serán "tajantes" este fin de semana con el ocio nocturno

El alcalde de Cördoba, José María Bellido, se ha mostrado contundente ante el cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias a lo largo del fin de semana en el área del ocio nocturno para evitar que se registren nuevos casos de contagio por covid-19, toda que vez que el brote de la fiesta sume ya 107 afectados.

Bellido ha recordado, no obstante, que el botellón "lleva mucho tiempo prohibido" en la capital cordobesa, por lo que "no es algo que haya que regular". A pesar de ello, ha continuado, "lo que quiero dejar es un mensaje claro: si fuera joven este fin de semana no lo haría -el botellón- porque vamos a ser especialmente tajantes y vigilantes para que se cumpla la normativa".

Por ello, ha subrayado, "se sancionará y se disolverá, no es un problema solo de descanso vecinos, sino también de salud pública".

El primer edil, además, ha hecho referencia a la reunión que tiene lugar el próximo lunes en Sevilla con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que se abordará la posible prohibición de los botellones en Andalucía y para analizar medidas centradas en el ocio nocturno.

Así, ha recordado que los ayuntamientos carecen de "competencias para determinar los horarios" de los locales de ocio nocturno. Sin embargo ha reconocido que "colaboraremos en la aplicación de lo que determine la autoridad sanitaria". Así, ha avanzado que cualquiera de las medidas que se adopten "tendrán el respaldo absoluto porque todos nos estamos jugando todos mucho".

"No se trata de buscar culpables, sino de evitar situaciones de riesgo", ha concluido.

La última localidad de la provincia de Córdoba que se ha sumado a la prohibición del botellón para evitar la aglomeración de jóvenes y, con ello, poner coto a los posibles contagios de covid-19 ha sido Pozoblanco, que también ha llegado a un acuerdo para cerrar la discoteca.