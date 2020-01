Estas serán las agrupaciones de Córdoba que estarán en el concurso del Carnaval de Cádiz

El lunes 20 de enero arrancará una nueva edición del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2020 en la categoría de adultos. El Concurso del Falla volverá a tener un año más presencia cordobesa con la participación de una chirigota, un cuarteto y una comparsa en el certamen, además de la presencia de los hermanos Aranda con la comparsa de Noly y Subiela y de Rafael Rojano con la de David Márquez Mateos.

El primer día de concurso tendrá como plato fuerte a la comparsa Los listos, dirigida por Ángel Subiela y con música de uno de los hermanos Aranda, José Manuel, y Manuel Sánchez Alba Noly. Por lo tanto, el lunes 20 de enero se podrá ver a los primeros cordobeses sobre las tablas del Gran Teatro Falla. A José Manuel Aranda se le suma su hermano, Rafael Aranda El Taleguilla, uno de los mejores octavillas del concurso que comparte agrupación, además, con Carli Brihuega. Será alrededor de las 20:40 de ese lunes cuando se pueda escuchar a esta comparsa, una de las más esperadas del concurso, que el año pasado fue finalista con Los luceros y a la que este año se han incorporado Javi Otero, Edu Brihuega y Andrés Cruz.

Por otro lado, la comparsa de Luis Miguel Cobos y Marcelo Cobos llegará al teatro el jueves 23 de enero y cerrará sesión (sobre las 00:00). Este año son Los traicioneros, tras presentar en el COAC de 2019 Los mequetrefes, un más que digno estreno en el certamen de coplas gaditano. Los Cobos imprimen al grupo ese aire que en su día caracterizara de la Comparsa de Córdoba, algo que es, sin duda, de merecer. Ese jueves actuarán, además, en una sesión con uno de los regresos más esperados, el de la comparasa de Tino Tovar, que este año se llama Oh capitán, mi capitán.

Habrá que esperar para poder escuchar a otra agrupación cordobesa. En este caso, el cuarteto de David Reyes actuará el martes 28 de enero sobre las 22:40 para presentar Aquí no hace frío, aquí hace humedad. Será la cuarta participación consecutiva de Reyes con un cuarteto en el COAC. En 2019 se quedó en preliminares con Aquí ya está to inventao y, de nuevo, en la categoría se encontrará con grandes competidores. Aunque para 2020 no estará el cuarteto del Morera, sí que estarán el Gago y Perrichi y varios regresos. Vuelven al falla los cuartetos de Javi Aguilera y Ángel Piluestán y el de Los Niños, además se estrena un grupo (el primero de personas con discapacidad) y de juveniles pasa a adultos un cuarteto de Daniel Rosales.

Rafael Rojano volverá a subirse a las tablas del Falla con la comparsa de David Márquez Mateos, uno de los hermanos Carapapa, que el año pasado alcanzara el tercer premio con El marqués de Cádiz. Este año, se presentan como La canción de la laguna y la dirección recae sobre Paco Catalán. Actuarán el sábado 1 de febrero abriendo sesión, es decir, sobre las 20:00.

Por último, en esta fase de preliminares la presencia cordobesa finalizara con la chirigota La vuelta al cole, que actuará el domingo 2 de febrero sobre las 23:20. La conocida como Chirigota de San Lorenzo volverá al Falla tras estar ausente el año pasado, cuando sí concurso en Córdoba con La joya de la corona. Ya tienen experiencia en Cádiz, donde se estrenaron en 2017 con Los que vienen como anillo al dedo y repitieron en 2018 con ¡Como te caigas, cobras!. Julio José Horcas y Rafael Nieto están al frente de esta agrupación.