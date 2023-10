La adicción a las apuestas deportivas y criptomonedas: "Hay tanta cantidad de oferta que es imposible no atraer"

Según se desprende del Estudio de Prevalencia de Juego 2022-2023, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, un 22% de los jugadores es menor de 25 años y la vía de entrada al juego es, mayoritariamente, presencial, a través de lotería (boletos, billetes, décimos) y lotería instantánea o presorteada (el 86% de los encuestados de esa edad afirma haber jugado a ambas). Aunque donde verdaderamente hace saltar las las alarmas dicho estudio es en el apartado de apuestas online. El 36,5% de los jóvenes encuestados de entre 18 y 25 años afirma haber apostado online durante el último año y, de ellos, un 12,45% ha desarrollado síntomas de problemas con el juego.

En esa situación se ha visto Esteban (nombre ficticio de un joven usuario de Acojer que atiende a El Día prefiriendo mantener el anonimato). "Llegué a jugarme 700 euros en una apuesta. Siempre he sido jugador de cantidades generosas, no apostaba un euro a una combinada a ver si gano 1.000 euros", comienza relatando su experiencia personal con las apuestas deportivas, que, como tantos otros jóvenes, se descontroló cuando se fue a estudiar una carrera universitaria fuera de su ciudad.

"Desde pequeño siempre me ha gustado mucho el juego, la adrenalina que proporciona, me he tirado horas y horas en locales cerrados jugando al póker con personas adultas", cuenta Esteban, advirtiendo que la sensación no tenía nada que ver con la competitividad, sino con la avaricia.

Después de que se le juntaran las pérdidas de un negocio que "acabó descalabrándose al poco de nacer", con las pérdidas acumuladas por el juego, "que en ese momento ya eran catastróficas", Esteban decidió poner pie en pared e intentar parar la espirar. "Siempre he quitado mucho hierro al asunto", advierte como otra reacción habitual en miles de jóvenes que niegan su adicción, aunque en su caso fue capaz de darse cuenta de la gravedad reflejada en la preocupación de sus padres y acabó pidiendo ayuda hasta llegar a las manos de Acojer.

"Las asociaciones te dan la receta para dejar de jugar, te ayudan mucho en el proceso, pero el balón está sobre el enfermo, sobre el paciente: que te quieras curar es en gran parte una decisión tuya, porque he tenido compañeros que han dejado de asistir a terapia y digamos que se lo toman menos enserio".

Han pasado 20 meses desde que Esteban hizo su última apuesta. Igual que en aquella época en que se escondía en el servicio para apostar con el móvil, ahora también lleva el tema de forma muy privada, cautelosa. "De hecho mucha gente cercana estoy convencido que no saben que estoy viniendo a una asociación", asegura. "La ludopatía es una realidad que está muy oculta en la sociedad porque es legal, igual que el alcohol".