Albás deja abierta la puerta a cualquier tipo de negociación

"Son unos resultados de los que nos podemos sentir orgullosos y fruto del esfuerzo de muchas personas", es lo que sostiene la cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) en las pasadas elecciones municipales y edil electa, Isabel Albás, quien ha señalado que "antes de repartirnos las áreas tenemos que sentarnos a negociar" con el PP.

Albas ha hecho estas declaraciones acompañada con alguno de los 20 ediles que la formación naranja ha obtenido en las pasadas elecciones y ha hecho referencia al pacto al que pueden alcanzar con el PP en el Ayuntamiento de la capital, que ha sido la fuerza más votada. No obstante, no ha aclarado la postura de la formación y ha dejado abierto cualquier tipo de vía, incluida la del PSOE en Córdoba, ya que todo depende de lo que se acuerde en la reunión que Ciudadanos celebra hoy en Madrid.

No obstante, la aún parlamentaria por Córdoba de Cs ha reconocido que "hay determinadas áreas que son muy importantes" -no ha especificado cuáles- en el Ayuntamiento y ha avanzado que aún no han empezado las conversaciones con José María Bellido. "No hemos concretado fecha exacta, pero esta semana vamos a comenzar a hablar", ha avanzado.

Albas ha afirmado también que, en cualquier caso, que las negociaciones "serán transparentes" y ha insistido en varias ocasiones en que desde "Ciudadanos pondremos el interés de los cordobeses en el centro de las políticas", ya que es lo que "va a marcar la diferencia en este mandato porque no vamos a gobernar desde la ideología". En esto de las negociaciones, ha indicado también que "en una ocasión tendrá que ceder un partido y en otras, el otro".

También ha recordado que el PP ya se hizo cargo de Urbanismo y ha considerado que "no sé si será acertado" que los populares se hagan con la Gerencia, "si se hace lo que se ha hecho mandato tras mandato".

También ha criticado al mandato de IU y PSOE al frente de Capitulares, al asegurar que "no es para tener en cuenta, ni para que sirva de ejemplo en ningún tipo de negociación para conseguir los mejores resultados". Además, ha considerado que estos últimos cuatro años han sido "del gobierno de la alcaldesa ausente y de Pedro (García) presente y ha sido una pena".

Por ello, ha subrayado que "cuando acabemos de negociar, Ciudadanos se plantea gobernar para todos los cordobeses porque sólo han gobernado para quienes les habían votado".

En su intervención, Albás también ha aludido a los casos de Puente Genil, Baena y Palma del Río, donde la formación naranja es clave para que se formen sus gobiernos municipales. En el caso de Baena, en el que ha obtenido tres ediles, ha manifestado que "nos sentaremos con quien quiera sentarse con nosotros".

"No hemos venido a crear problemas, hemos venido a solucionarlos", ha subrayado.

La dirigente de Cs también ha reconocido que aún no ha renunciado a su acta como parlamentaria andaluza y ha explicado que lo hará "cuando mi partido así me lo indique".