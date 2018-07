Los accidentes laborales se mantienen al alza y aumentan un 19% en cinco años

Un problema que no cesa. La siniestralidad laboral, pese a los llamamientos y campañas de las centrales sindicales, sigue siendo uno de los problemas que más azota al mercado de trabajo y Córdoba no es una excepción. Así lo revelan los datos oficiales y, aunque se da una mayor visibilidad al asunto cuando por desgracia ocurre una muerte, cada año son más los accidentes de trabajo que se anotan en la provincia. Tan es así, que en los últimos ejercicios esta estadística no ha dejado de crecer, con un aumento del 19,23% en el último lustro. Esto quiere decir que si en el año 2013 se registraron por parte del Gobierno central 7.469 partes por accidente laboral -tanto en el desarrollo de la jornada como en itínere-, en el último año esa cifra ascendió hasta los 8.938. Es cierto que la gran mayoría son incidentes leves, en menor medida graves, y los mortales son los menos numerosos.

Son estos últimos los que más llaman la atención, principalmente entre los sindicatos, y el dato en la provincia de Córdoba es, cuanto menos, llamativo. Así -y aunque las estadísticas varían según la fuente a la que se acuda- el Gobierno tiene anotadas 46 víctimas mortales en accidente laboral en la provincia desde el ejercicio 2013, de las que seis se han producido en lo que va de año. En este recuento se incluye el fallecimiento de un trabajador hace unos días en la localidad de Santaella, un caso que como indicaron los secretarios de Salud Laboral de CCOO y UGT de Córdoba, Manuel Torres y Jaime Sarmiento, respectivamente, "no computará en la provincia de Córdoba al tratarse de un empleado de una empresa de Granada". Para Torres, "esta muerte vuelve a poner de relieve la importancia de las medidas de seguridad y de la prevención de riesgos en cualquier ámbito laboral, así como una buena formación en el uso y manipulación de aparatos, vehículos y cargas, para evitar en la medida de lo posible accidentes como el que ahora lamentamos", pues el camionero falleció al caerle encima parte de la carga de balas de paja que transportaba.

En cuanto a los sectores con más accidentes, las estadísticas en el caso de la provincia cordobesa también son muy reveladoras. Así, el campo -ganadería y agricultura principalmente- es el sector con más siniestros en el último año, concretamente con un 19% de los casos. En estas actividades se produjeron el año pasado más de 1.700 incidentes laborales, la mayoría de ellos leves, 20 de ellos graves y dos mortales.

El segundo sector con más casos es el de la industria manufacturera, que en Córdoba anotó el último año 1.523 accidentes, 17 de ellos considerados graves y dos mortales. El comercio al por mayor y al por menor (incluida la reparación de vehículos) ocupa el tercer puesto, con 1.044 siniestros, con 19 graves y sin víctimas fallecidas; mientras que la construcción, anotó 981 accidentes laborales, de los que 11 se calificaron como graves. Otras áreas económicas que llaman la atención en esta estadística son las actividades sanitarias y de servicios sociales, que en la provincia arrastraron el año pasado 892 casos. En cuanto a la Administración pública y defensa, se contabilizaron 766 incidencias.

Desde CCOO, Manuel Torres aseguró recientemente que la siniestralidad laboral "trasciende ya del ámbito estrictamente laboral y se ha convertido en un asunto social, por lo que exigimos a las administraciones públicas que vayan más allá e implanten medidas de carácter educativo y formativo". Asimismo, Torres apuntó que "en este país parece que hay una absoluta impunidad con el incumplimiento de las leyes laborales".

Torres explicó que "está demostrado que cuando hay representación sindical en las empresas se reducen los accidentes laborales, por lo que debemos buscar fórmulas para que las empresas con pocos trabajadores también tengan esta figura". Por su parte, Jaime Sarmiento indicó que Córdoba "tiene el peligro de las altas temperaturas en esta época con el consiguiente riesgo de estrés térmico, y no podemos olvidar que el calor mata y que se puede mezclar con otro tipo de circunstancias como una caída".

Finalmente, ambos sindicatos recordaron que en los últimos días se han producido varios accidentes de importancia en Córdoba. Al mismo tiempo, señalaron que, fuera de las cifras oficiales, son muchos más los accidentes que se producen en personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social.