Casi 300 abogados de Córdoba se movilizan contra la Mutualidad por una "jubilación digna"

Cerca de 300 abogados de Córdoba han mostrado este lunes su malestar contra las "ridículas pensiones" que les deja la Mutualidad de la Abogacía después de varias décadas de cotización. Prestaciones de jubilación que se quedan en los 350 ó 400 euros mensuales de media, según han mantenido, que han sido el germen del movimiento nacional #J2 -por "jodidos", han matizado- surgido el pasado mes de abril y al que ya se han adherido casi tres centenares de letrados cordobeses.

Frente a la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, varias decenas de estos profesionales se han concentrado en protesta al grito de "por una jubilación digna", antes de reunirse con el director general de la Mutualidad de la Abogacía, Rafael Navas, al que le han trasladado sus reivindicaciones.

De todas ellas, la principal exigencia es la creación de una “pasarela” que permita dejar la Mutualidad y cambiarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) canjeando el capital acumulado por años de cotización.

Hasta 1995, los abogados estaban obligados a unirse a la Mutualidad de la Abogacía. Después se les permitió optar por ese régimen o por el RETA, aunque a los recién licenciados se los empujaba a firmar por la Mutualidad, que además se anunciaba asegurando mejores prestaciones y pensiones superiores a las del resto de autónomos. "Es cierto que al principio pagábamos bastante menos, pero también es cierto que la mutualidad no nos cubría la asistencia sanitaria como sí cubre a un autónomo la Seguridad Social, por lo que teníamos que tenerla cubierta aparte", ha subrayado la portavoz en Córdoba del movimiento #J2, Carmen Pulgarín.

Ahora mismo, si un abogado quiere hacer ese trasvase, parte de cero y "la Mutualidad no te devuelve todo lo que has aportado", advierte Pulgarín.

A partir del año 2005, una modificación de la normativa aseguradora obligó a la Mutualidad a cambiar su sistema por uno de capitalización individual y la prestación de jubilación empezó a depender de las aportaciones realizadas de forma individual hasta la fecha, más la rentabilidad acumulada neta de gastos. En palabras de Pulgarín, "lo que nosotros teníamos era un plan de pensiones y la Mutualidad nos lo ha cambiado a un plan de ahorro".

Así, desde el 2018 la Mutualidad envía un informe trimestral en el que se manda una estimación de la pensión definitiva que quedará a cada mutualista; sin embargo, la expectativa del principio, que estaba en torno a unos 800 ó 900 euros mensuales se diluye "cuando ahora vamos comprobando y con ejemplos de compañeros que se están jubilando en la actualidad que la cantidad que les queda son 12 pagas, no 14, que rozan los 350 o los 400 euros", ha denunciado la portavoz.

Otro de las razones que censura Pulgarín sobre el actual régimen de la Mutualidad es que "no nos cubre las bajas por incapacidad laboral temporal (ILT) más de 365 días". 2Tenemos compañeros que sufren un accidente, un cáncer de larga duración y la Mutualidad cuando ha llegado el año les quita la cobertura. Y tampoco tenemos cubierta la incapacidad permanente total y las previsiones de pensiones que nos van quedando están bajando constantemente", ha concluido.

Suspensión de la próxima Asamblea de la Mutualidad

Desde el movimiento #J2 piden transparencia y una administración leal. "Una persona que ha estado pagando a la Mutualidad más de 40 años no tiene ni siquiera una pensión no contributiva. No sabemos lo que ha hecho la Mutualidad con nuestro dinero; no se nos ha dado una información veraz", ha incidido.

Ante la situación, y a las puertas de la próxima Asamblea de la Mutualidad de la Abogacía que se celebrará en Madrid el próximo 17 de junio, los miembros del movimiento de letrados han reclamado la suspensión de la misma. "Hay dos puntos que nos perjudican notablemente, uno de ellos que va a alterar determinados artículos que afectan a los mutualistas en sistema alternativo al RETA y en los que van a votar los mutualistas complementarios que tienen este plan como una inversión, es decir, todos los mutualistas, que superan los 200.000, votando una decisión que solo afectan a 30.000", ha lamentado Pulgarín.