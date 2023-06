We Love Frescos llega a Córdoba con el mejor pescado y marisco andaluz

Que Córdoba no tenga costa no quiere decir, ni mucho menos, que no sea una de las provincias españolas en las que mejor trato se le da al pescado y al marisco. Y esto ha quedado patente este viernes durante la celebración de We Love Frescos, la acción de promoción de los productos procedentes de la pesca y la acuicultura andaluzas a través de la gastronomía, cofinanciada a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

La cita ha contado con la presencia del director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, José Carlos Álvarez Martín, y del delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, Adolfo Molina, entre otras autoridades. Como presentadores del acto, el cocinero Bosco Benítez y la periodista Arantxa López, que han tenido como padrino al chef Ezequiel Montilla, del restaurante Alma Ezequiel Montilla, en Puente Genil, que cuenta con un Bib Gourmand de la Guía Michelin y está recomendado en la Guía Repsol.

Hasta el Vial Norte, la zona donde se han instalado las carpas de We Love Frescos, se han acercado durante la jornada multitud de personas, que han disfrutado de las ponencias y talleres del Aula del Mar y de la Zona Expositiva, sin olvidar los showcookings y degustaciones de la zona de gastronomía.

La primera actividad ha sido un mapa interactivo, donde el empresario Andrés Pérez, de Albacor, de la mano de la presentadora, Arantxa López, ha ido mostrando al público las diferentes zonas andaluzas y sus correspondientes productos, así como las técnicas de pesca más habituales. A continuación, ha tenido lugar la ponencia sobre acuicultura, que ha corrido a cargo de Ramón J. de Miguel Rubio, licenciado en Ciencias Ambientales y técnico especialista en peces continentales, que actualmente presta servicio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Mientras tenían lugar las ponencias se encendían los fogones de la zona de gastronomía, y los cinco restaurantes cordobeses comenzaban a elaborar sus creaciones. Manuel Valera, del restaurante El Envero; Alberto Ceular, de Bodegas Trasmallo; Antonio Jiménez, de taberna La Montillana; Felipe Barbancho, del Restaurante Argus, y el embajador de la jornada, Ezequiel Montilla, del restaurante Alma Ezequiel Montilla, hicieron disfrutar a lo grande a los presentes con la degustación de sus platos.

Y, tras la gastronomía, turno para los expertos. La mesa redonda de We Love Frescos Córdoba ha contado con ponentes de prestigio: Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea; José Alberto Pañero, comunicador gastronómico, e Israel García, gerente de la empresa Supramar. A debate, la tradición e innovación en productos de la pesca y la acuicultura. Una vez finalizada la mesa redonda, el público pudo disfrutar de un divertido juego de preguntas y respuestas sobre el sector, con un quiz interactivo dirigido por Aurora Ramírez, responsable de la Escuela de Hostelería del IES Gran Capitán.

Para cerrar la jornada, un taller que sin duda despertó el interés del público, y que enseñó algunas de las claves para diferenciar el pescado fresco. Los protagonistas: el chef y presentador Bosco Benítez, el comunicador gastronómico José Alberto Pañero y el chef de El Envero, Manuel Valera. Y, como se hará en cada uno de los eventos de We Love Frescos, se anunció el nombre del ganador del concurso La Receta Más Fresca. Próxima parada, 10 de junio en Málaga.