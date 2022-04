Así es Vrailexia, el proyecto de realidad virtual para estudiantes con dislexia

Vrailexia, un proyecto de realidad virutal e inteligencia artificial para estudiantes con dislexia, empieza a dar resultados. Este viernes han sido presentados públicamente los resultados de esta iniciativa Erasmus+, que lidera la Università della Tuscia (Italia) y en el que participa la Universidad de Córdoba y que tiene como objetivo crear herramientas multimedia para los estudiantes disléxicos y profesores, de manera que experimenten sus dificultades y desarrollen material didáctico eficaz. La presentación de resultados ha estado arropada por la delegada del rector para Proyección Internacional de la UCO, Mar Delgado; el concejal de Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, así como la Asociación de Dislexia de Córdoba y la Federación Plataforma Dislexia.

Delgado ha destacado la vocación de la UCO por trabajar en temas que están en la frontera del conocimiento y con un marcado carácter social, como es el caso de Vrailexia, con el valor añadido de ser un proyecto europeo, “difíciles de conseguir por su alto nivel de competitividad”.

El concejal de Inclusión, Bernardo de la Torre, ha expresado el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba a este proyecto “por el abanico de posibilidades que abre, no solo a las personas afectadas de dislexia, sino también al colectivo docente o salidas profesionales, pues es otro ejemplo del potencial de la tecnología para buscar soluciones a necesidades de personas con perfiles concretos, y no hay ejemplo más palpable de esto que las personas con discapacidad”. La dislexia, ha recordado la Universidad, es un trastorno específico del aprendizaje que puede ocasionar dificultades relacionadas con la lectura y la escritura. Aunque que no se trata de una enfermedad ni está relacionada con las habilidades intelectuales, a veces repercute en la autoestima y motivación del alumnado. Se calcula que afecta a una de cada diez personas, algunas de las cuales no han sido diagnosticadas ni han recibido atención especializada. Vrailexia es un ambicioso proyecto de 36 meses que ya ha conseguido completar su primer año de desarrollo. En la cita de este viernes, a la que han acudido estudiantes de Secundaria, se han presentado las nuevas tecnologías para promover la inclusión universitaria de los alumnos con problemas de dislexia. El equipo de la Universidad de Córdoba, compuesto por Pilar Aparicio, María Dolores Redel, Enrique Yeguas y Sara Pinzi, es responsable de la implantación de las herramientas de realidad virtual de Vrailexia.

En concreto, se han desarrollado pruebas rápidas para detectar problemas de aprendizaje, motivación, ansiedad y estrategias de autocompensación para estudiantes de educación superior con dislexia durante toda su evolución académica. Estas pruebas se realizan con una aplicación en realidad virtual adaptada a dispositivos móviles y cardboard acoplada a una base de datos que enviará información a la plataforma Be-special basada en Inteligencia Artificial.

Por otro lado, el proyecto también se servirá de la inteligencia artificial para desarrollar algoritmos a partir de un banco europeo con datos sobre diagnósticos, pruebas y evaluaciones psicológicas de estudiantes universitarios con dislexia. Estos algoritmos permitirán desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje, material y formación docente. La herramienta de realidad virtual inmersiva en tiempo real se ha aplicado a un grupo docente durante el curso Training of Trainers, celebrado esta semana en el Rectorado de la UCO. Tiene como objetivo hacer entender las dificultades en el aprendizaje a las que el estudiantado con dislexia se enfrenta a diario y para concienciar el profesorado de la necesidad de desarrollar nuevas herramientas didácticas más inclusivas.