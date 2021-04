Vox asegura que las ayudas a los taxistas en Córdoba "no se van a pagar ni se van a recuperar"

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha exigido que se cree una comisión de seguimiento del plan de choque aprobado hace casi un año por el Consistorio para paliar la crisis económica y social derivada del covid-19, en el que Vox ve "cosas raras" como que las partidas aprobadas para el sector del taxi no han llegado y "no van a llegar ni se van a recuperar", según el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, habría respondido a la pregunta de Vox al respecto.

"No ha habido ni una sola comisión de seguimiento", ha denunciado Badanelli, que ha informado de que exigirán su creación en el próximo Pleno, al tiempo que ha recordado que uno de los sectores "más castigados" es el del taxi, para el que se aprobó una cuantía total de 125.000 euros, donde se incluía la instalación de mamparas. A su vez, ha recordado que "Vox presentó una enmienda al presupuesto de 2020 pidiendo la subvención de 129.000 euros" para este mismo sector, una cantidad "llamativamente coincidente", pero eran dos partidas diferentes, más una ayuda de 60.000 euros que se dirigiría a los vehículos eléctricos.

De todas estas cuantías comprometidas "con Vox y con los taxistas", que superaban los 300.000, "no se ha pagado un duro", ha expresado Badanelli, "es más, la respuesta sobre las ayudas al taxi 2020 fue que no se van a pagar ni se van a recuperar", es decir, "que el Ayuntamiento ha dado cero euros al sector, ni los del plan de choque, ni la enmienda de Vox, ni las ayudas a los vehículos eléctricos".

Para Badanelli, "estos son los engaños del gobierno y la forma que tienen de gobernar, decir que sí a todo porque saben que no van a cumplir nada" y el problema, para la cocnejala "no es que no cumplan a Vox, es que están engañando a los cordobeses en el peor momento de sus vidas". Según Badanelli, el Ayuntamiento "no tiene intención" ni de recuperar ni de incrementar estas partidas tampoco en el 2021.

La concejala asegura que los taxistas "no tienen clientes porque no pueden tenerlos, porque hay familias que no llegan a fin de mes", en el peor año. La concejala ha asegurado que la respuesta del Ayuntamiento es "que no había dado tiempo a ejecutarlos" y afirma que el gobierno municipal "no está en los problemas de la gente de la calle, sino mucho vídeo y mucha foto" ha criticado y agrega que "no creo que haya mala fe, pero el Ayuntamiento no funciona".

Acerca de los presupuestos, acordados entre el PSOE y el cogobierno de Cs y PP y que contemplan enmiendas de prácticamente todos los grupos políticos de la oposición, ha afirmado que se trata de "un pastiche" y que no cree que haya tiempo a ejecutarlos al menos hasta junio, coincidiendo además con el parón de las vacaciones de verano.

Comisión de la base logística

Acerca de la comisión institucional sobre la base logística del Ejercito de Tierra, que ha echado a andar este martes, Badanelli afirma que "es la única prioridad y todos los esfuerzos deben dirigirse a cumplir los plazos" del proyecto y ha afirmado que los grupos municipales están implicados en ello "sin fisuras" y ha animado al cogobierno a "seguir adelante, porque el interés del alcalde es incuestionable".

Badanelli ha afirmado que esperan a que se les facilite la información y cree que en este momento "es imposible hablar de fechas" y que "se está trabajando mucho y bien" y espera "no haya ninguna interferencia" para que los plazos se vayan cumpliendo, para lo que ha pedido "prudencia porque se trata de un trabajo interno".