Vox exige a Bellido un nuevo reparto de competencias en el Ayuntamiento de Córdoba

El equipo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al alcalde, José María Bellido, un nuevo reparto de competencias en el gobierno municipal de Córdoba pues consideran "temerario" que Ciudadanos continúe a la cabeza de las delegaciones de Turismo, Comercio y Servicios Sociales tras la crisis del coronavirus.

Cuando se ha cumplido un año de mandato del cogobierno municipal liderado por el PP y Ciudadanos en Córdoba, los concejales de Vox han hecho el balance de la gestión, en la que consideran que los mayores logros han sido los presupuestos y la bajada de impuestos de las ordenanzas y tasas municipales, ambas cosas "gracias a las aportaciones de Vox".

Bellido se juega el apoyo de Vox "si no lidera un cambio". Para la concejala Paula Badanelli, "Bellido debe cumplir lo que prometió, así tendrá siempre a su lado a Vox, si no, vemos complicado que nosotros podamos seguir confiando", ha sentenciado. "Estamos igual que hace un año, no se ha avanzado nada", ha criticado Badanelli.

"Si ya no entendimos bien en su momento el reparto de competencias y el enorme peso de Ciudadanos en el gobierno municipal, ahora con la nueva realidad a la que nos enfrentamos, nos parece temerario que siga al frente de tres pilares fundamentales", considera la edil.

Vox cree que estas tres delegaciones "no están dando la talla" y ha exhortado al alcalde a que "asuma la responsabilidad y se plantee para el próximo otoño una crisis de gobierno con un nuevo reparto de competencias que se ajuste a la realidad de la ciudad y al reparto de votos".

Badanelli ha asegurado que la situación en Servicios Sociales "es un absoluto polvorín, es insostenible". La concejal considera que no hay liderazgo en la delegación y cree "imposible" que se pueda gestionar la crisis con esas condiciones.

"Ahora lo importante es que esta ciudad recupere el pulso económico", ha asegurado Badanelli, al tiempo que ha afirmado que hay que estar del lado del comercio de cercanía de Córdoba, "que mueve miles y miles de puestos de trabajo directos e indirectos en la ciudad".

En cuanto al turismo, Badanelli ha expresado que "aunque parezca mentira, Ciudadanos ha hecho bueno al anterior delegado, Pedro García, que creíamos imposible hacerlo peor", y ha puesto de ejemplo al espectáculo nocturno del Alcázar, que se mantiene cerrado después de que en octubre haya vencido el contrato puente de dos meses que el Ayuntamiento había suscrito con la empresa que lo lleva a cabo.

Por otra parte, el concejal de Vox Rafael Saco, ha insistido en que Bellido "restablezca el nombre del callejero que se han cambiado por la Ley de Memoria Democrática y se organice un Pleno de desagravio a las familias que han visto humillado el nombre de sus antepasados".

"Hemos denunciado las mentiras de los chiringuitos subvencionados que dicen defender a las mujeres y no sirven más que a intereses políticos", ha expresado Saco, al tiempo que ha comentado que su partido cree que la igualdad entre hombres y mujeres está plenamente garantizada en España".