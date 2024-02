Los vecinos de Villarrubia demandan al Ayuntamiento de Córdoba la reforma integral del Paseo de la Cañada

¡¡¡Promesas, promesas, promesas!!! ¡¡¡Mentiras, mentiras, mentiras!!! Este es lema de la protesta reivindicativa que este miércoles 28 de febrero han llevado a cabo los vecinos de Villarrubia para demandarle al Ayuntamiento de Córdoba la reforma integral del Paseo de la Cañada. "Promesas y mentiras es lo que recibimos los vecinos de Villarrubia del Ayuntamiento desde hace cinco años cuando nos hablan de ese proyecto que se encuentra redactado desde 2019", denuncian desde la Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana.

Los vecinos recuerdan que tras el arreglo de la travesía de Villarrubia, actuación llevada a cabo en 2017 y a través de la cual se adecentó y reformó la parte del paseo que corresponde a la zona de Villarrubia-Centro, siendo concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, se planteó la continuación de la reforma del paseo hasta su final de la barriada en el punto kilométrico 10. "Durante varios años, con reuniones periódicas, se consensuó con los vecinos un borrador de proyecto a realizar y ejecutar en tres fases en varios años", anotan.

"A finales del año 2019 y comienzos de 2020, ya con el mandato municipal del PP y Ciudadanos, dicho borrador se plasmó en un proyecto concreto que tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros. Ese año, al estar ya cerrados los presupuestos, no se pudo contar con ninguna partida para ello, pero sí se nos prometió que habría dinero para el proyecto en los presupuestos municipales de 2021", añaden desde la asociación.

Los vecinos insisten en que, sin embargo, ese año tampoco hubo partida presupuestaria para la reforma integral del paseo, "y se nos volvió a prometer que el proyecto se ejecutaría, esta vez, con el remanente de varias obras. Posteriormente, llegó el 31 de diciembre y por la falta de una firma la obra no se pudo iniciar, pasando dicho remanente a pagar la deuda pública del Ayuntamiento". La Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana destaca asimismo que "por fin" en los presupuestos municipales de 2022 "apareció" una partida para el proyecto, "y de nuevo se nos prometió que ese año se iniciarían las obras. Sin embargo, dada la situación judicial del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento, de todos conocida, se paralizaron las obras. No sabemos dónde fue a parar esa partida presupuestaria que tenía asignado el proyecto", denuncian.

El colectivo vecinal añaden que, "por último", en los presupuestos municipales de 2023 "apareció" una nueva partida "con la promesa de que se iniciarían las obras. Estamos ya a finales de 2024 y nuestro proyecto sigue en un cajón del departamento de Contratación del Ayuntamiento. Esta historia la debe conocer muy bien el señor Miguel Ruiz Madruga, por haber sido cuatro años coordinador municipal de las barriadas periféricas y ser el actual concejal de Infraestructuras. Sin embargo, preguntado en el último Pleno del Ayuntamiento sobre nuestro proyecto, no contestó nada. No sabe, no contesta. Promesas y mentiras", concluyen desde la Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana.