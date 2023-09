Vicente Parras: "El Córdoba CF vendrá aquí en su línea, siendo un equipo espectacular"

El Alcoyano espera al Córdoba CF con ganas de revertir una dinámica de tres derrotas consecutivas. Los valencianos, con tres puntos en su casillero, solo ganaron en el duelo inaugural al Atlético Sanluqueño, por lo que la cita de este domingo en El Collao es de alto voltaje para dos equipos que buscan dar un paso hacia adelante en esta quinta jornada liguera.

Vicente Parras explicó en sala de prensa que afrontan el choque ante el Córdoba CF "fijándonos en nosotros". "Estamos en un punto en el que tenemos que hablar de lo hecho a lo largo de la semana, las cosas que corregir y ser capaces de hacerlo", expuso el técnico del Alcoyano. Además, añadió que "no solo por nombre, por proyectos, cada semana te encuentras un equipo con una gran historia y una gran afición como es el Córdoba, pero estamos centrados en ser nosotros mismos".

Tras tres reveses consecutivas, el último ante el Ceuta el pasado domingo en el Alfonso Murube, Parras apuntó que "normalmente las derrotas influyen en el ánimo y una victoria te refuerza y los errores lo ves diferentes, y cuando tienes una derrota lo ves más difícil. Lo sabemos, tenemos experiencia y con una victoria se verá todo diferente".

También comentó que "el 90% del análisis se basa en el resultado". "Es normal que a la afición le entre dudas y haya decaído ánimo, pero he visto que la afición se ha enganchado y está preocupada con el equipo, y eso es una manera de estar con el equipo y es una parte positiva. Nosotros tenemos que darle a la afición porque ellos siempre nos dan".

En la categoría, Parras destacó que está "todo igualado y quedarte con un jugador menos te quita mucho. A nuestro rival, el Córdoba, hizo una buena primera media hora en San Fernando, se quedó con diez y le metieron tres". "Somos de mandíbula de cristal y cualquier golpe nos deja dudas. Sabemos que son tres derrotas, pero somos conscientes de que algún punto más lo veremos distintos. Estamos tranquilos, sabemos que hemos hecho cosas mal y sabemos hacia dónde queremos ir", recalcó el técnico alicantino.

Por otro lado, fue muy claro al reconocer que "no vemos la cuarta derrota. Miramos con optimismo hacia adelante y con ganas de revertir la situación". "Si somos capaces de ganar los tres puntos, hablaremos de otra cosa el domingo. Los tenemos que conseguir y tenemos que ser fieles a nuestras señas de identidad", expuso Parras.

También recordó que "en las tres primeras jornadas, el equipo ha sido competitivo. Si vamos al juego directo o a jugar más de la cuenta, nos confundimos y el equipo no es reconocible. No hay que especular con el balón y hay que ser un equipo de someter al rival, de repetir esfuerzos. Cuando hacemos eso, somos competitivos".

Sobre los de Iván Ania, Vicente Parras señaló que espera a "un Córdoba muy potente". "No nos podemos engañar por los resultados porque en los dos partidos últimos fueron superiores al rival. En San Fernando, tuvieron media hora buena y la expulsión de Kike (Márquez) fue clave. El otro día, contra el Linares en casa, y yo he ganado muchos partidos como lo hizo el Linares, pero es un partido de 3-1 o 2-1 y no creo que vengan muy afectados anímicamente".

Recuperar "nuestra identidad"

"Tenemos que recuperar esa identidad nuestra. No se trata de cambiar, a pesar de los resultados. Tenemos que añadir calidad a lo que hemos sido", comentó Parra. "Nos confundimos si nos vamos a los extremos, pero jugar solo a vamos a tenerla no es lo que queremos. Cuando hacemos eso, lo hacemos mal. Cuando mezclamos, somos más competitivos. Hay que ser constantes y que cualquier cosita no nos saque del partido", apuntó el preparador alicantino.

Por último, cuestionado el rival de este domingo, Parras expuso que "el Ibiza que analizamos aquí era más ofensivo, pero vino aquí y fue muy práctico. El Córdoba vendrá aquí en su línea, siendo un equipo vistoso, muy espectacular, con laterales profundos, muy ofensivos, un mediapunta como Kike Márquez que jugará aquí o Kuki Zalazar que tienen mucha libertad de movimientos y creación, extremos rápidos y un nueve referencia". "Están hechos para jugar ofensivos y todos lo que no sea eso, nos dará ventaja a nosotros", señaló el técnico del Alcoyano.