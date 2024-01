¿Vas andando al trabajo? En la provincia de Córdoba, solo lo hacen dos de cada diez personas

Poder ir andando al trabajo no es una opción viable para gran parte de los vecinos de la provincia Córdoba. Al menos, así se pone de manifiesto en el análisis independiente publicado en la web de Informes Mecánicos, tras procesar los microdatos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (Ecepov), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el 58,7% de los desplazamientos al centro de trabajo o estudios se realiza en coche particular en la provincia de Córdoba, mientras que el 21,6% de estos desplazamientos cotidianos se realiza caminando -es decir, dos de cada diez- y el 8,3% opta por el transporte público en la provincia cordobesa.

El estudio, además, desvela que en la provincia de Córdoba, el 62% de los desplazamientos cotidianos realizados por hombres se realiza con un coche particular, cifra que en el caso de las cordobesas es del 55,1%.

Ante estos datos, el director general de Informes Mecánicos, Sergio Arboledas, ha explicado que "estas cifras demuestran que valoramos de forma muy positiva la independencia que ofrece un coche particular en desplazamientos habituales". "No todo el mundo puede caminar al trabajo y la mayoría de las personas en el mundo no cuenta con una red de transporte público tan desarrollada como la de las grandes capitales", ha añadido.

Esta diferencia porcentual se traduce en que las mujeres tienen una mayor tendencia a caminar (27,2%, frente al 16,6% en hombres) o utilizar el transporte público (11,3%, frente al 5,8% de ellos) para llegar al trabajo o centro de estudios.

Al respecto, Arboledas ha apuntado que "las mujeres utilizan el coche particular casi tanto como los hombres, pero es indudable que una parte significativa de ellas prefiere caminar o ir en transporte público al centro de trabajo o estudios".

Coche compartido

Algunas personas ahorran dinero al compartir vehículo. Sin embargo, se trata de una opción que aún es minoritaria en el conjunto de la provincia, ya que es la última de Andalucía, junto a Huelva, con menos usuarios; en concreto, el porcentaje es del 1,6%, según los resultados de este encuesta.

Almería es el territorio donde más se recurre al coche compartido para ir al trabajo y a estudiar, con el 2,6% de los desplazamientos.

No obstante, las provincias donde menos se recurre al coche compartido son Soria, Salamanca, Segovia, Palencia y León, que no superan el 0,5% de desplazamientos con esta fórmula.

Transporte público

El análisis independiente realizado por Informes Mecánicos revela que la manera de desplazarse al trabajo o centro de estudios cambia significativamente según la renta del hogar. Tanto es así, que las cifras son prácticamente correlativas entre rangos de ingresos.

En concreto, el 23,6% de los hogares que obtienen menos de 500 euros al mes realiza sus desplazamientos cotidianos caminando. En el caso de los hogares que ingresan entre 5.000 y 7.500 euros, esta cifra es del 13,5%.

Lo mismo sucede con el transporte público: el 18,1% de los hogares con ingresos mensuales inferiores a 500 euros al mes realiza sus desplazamientos habituales en transporte público, cifra que desciende hasta el 11,6% en los hogares con más de 7.500 euros.