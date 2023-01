Urgencias a rebosar y ambulancias sin médico: El balance navideño de la Atención Primaria en Córdoba

Urgencias a rebosar, ambulancias sin médico y un repunte de pacientes por los virus respiratorios y el agravamiento de las patologías crónicas. Así han sido las navidades en los centros de Atención Primaria de Córdoba, donde los profesionales han vivido unas "vacaciones bastante malas", según explica la secretaria del Sindicato Médico de Córdoba (Simec), Inmaculada Romero.

Concretamente, el 26 de diciembre (lunes festivo) se vieron 300 pacientes en las Urgencias extrahospitalarias del Carlos Castilla del Pino y 260 en las del Sector Sur, mientras que lo habitual es que se atiendan a entre 180 y 200 al día, lo que supone un aumento del 50%. En estas navidades, en muchas jornadas "se han superado los 250 pacientes", asegura Romero.

Normalmente, en cada punto de las Urgencias extrahospitalarias hay tres médicos adjuntos; dos están fijos para atender a los enfermos que lleguen y uno va en la ambulancia, en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Además, suele haber uno o dos residentes. Sin embargo, durante el periodo navideño ha habido varios días en los que ha faltado un médico, según asevera la secretaria del Simec.

Esto ha supuesto que en esas circunstancias la ambulancia haya salido sin médico. En estos casos, explica Romero, el SAS llama a los DCCU de otra forma: Equipos Móviles de Cuidados Avanzados (EMCA) y en ellos va solo un técnico de emergencias sanitarias y una enfermera. La falta de facultativo "no ha ocurrido todos los días, pero sí seis o siete veces" durante las navidades.

La alta frecuentación de las Urgencias extrahospitalarias ha aumentado debido al "efecto rebosadero" de los centros de Atención Primaria. En algunos no había citas a 14 días vista, por lo que los ciudadanos acababan por acudir a las Urgencias.

Romero exlpica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha acotado como periodo de alta frecuentación el periodo comprendido entre el 1 de diciembre hasta últimos días de febrero, un tiempo en el que, "para atender el exceso de patologías respiratorias y demás pacientes se han suspendido los programas que se hacen en Atención Primaria" como cirugía menor, citologías o tabaquismo, entre otros. Otros años se suspendían exclusivamente en las tres semanas del periodo navideño, apunta.

La secretaria del Simec apunta que en las últimas semanas "ha habido un aumento de patología respiratoria muy grande", todo ello con la dificultad de diferenciar covid y no covid porque "en menores de 60 años el SAS no hace la prueba, se lo tiene que hacer el paciente por su cuenta, pero la gente no se lo hace". Este gran aumento "lo atribuimos a los dos años que hemos estado con mascarillas y sin tener contacto con los virus", indica Romero.

En las vacaciones, "los médicos que se quedan multiplican su trabajo asumiendo los cupos de los que se van, o antes y después de irse tienen un pico de trabajo impresionante". En este caso, en invierno es mucho peor por el repunte de los virus respiratorios y el agravamiento de las patologías crónicas: "Ha sido una sobre carga enorme", finaliza.