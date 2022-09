Urbanismo pide a los arquitectos de Córdoba "hacer autocrítica" y proyectos "mejor redactados"

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha respondido al Colegio de Arquitectos de Córdoba, que este martes denunciaba la situación de "atasco" de licencias que sufre la GMU y aseguraba que la firma de un convenio público-privado podría agilizar la tramitación de los expedientes más comunes de obra mayor, que ahora tardan 12 meses. Ante ello, Fuentes ha hecho un llamamiento a la "autocrítica" y a mejorar la redacción de los proyectos.

El edil ha asegurado que han mantenido conservaciones tanto con el Colegio de Arquitectos como con otros, como el de ingenieros, y ha hecho un llamamiento a "hacer todos autocrítica", pues considera que "los proyectos tienen que estar mejor redactados, hay declaraciones responsables que son sistemáticas y no se adaptan a la realidad de las obras" y ha pedido un "esfuerzo por hacer bien los proyectos porque así tardamos menos".

Salvador Fuentes ha informado de que se reunirá con los representantes del colegio para colaborar y trabajar para sacar adelante el convenio que permita agilizar los expedientes aunque, eso sí, con modificaciones. El texto presentado por el COACo sufrirá cambios, que harán los técnicos del Ayuntamiento, una propuesta que podría llegar la próxima semana con modificaciones de artículos que "tal y como están hoy son insalvables", ha destacado el edil.

Este tipo de convenio, ha defendido el concejal, lo tienen muy pocas ciudades y "no es tan favorable" como se quiere hacer ver, "Marbella no va tan bien como quisiera ir, lo que sirve en un Ayuntamiento no sirve en otro y no se trata de copiar y pegar", ha afirmado.

El concejal de Urbanismo se ha defendido así de las criticas y ha asegurado que no comparte las estadísticas del colegio y que a día de hoy las licencias "se tardan bastante menos" y que la GMU actual "no es comparable con la que nos encontramos" y que la colaboración con el COACo permitirá continuar mejorando porque son quienes trabajan de primera mano en el urbanismo de la ciudad.