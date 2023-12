Las publicaciones de Computación e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, en el top 3 de España

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha presentado este miércoles el Informe CYD 2023, que analiza la situación y evolución de las prioridades estratégicas para el ámbito universitario de España y que hace una radiografía de las instituciones académicas del país, entre ellas, la de Córdoba.

Uno de los datos que destaca en esta nueva edición del informe, que cuenta con 43 colaboraciones de expertos del ámbito académico, institucional y empresarial, es el puesto que ocupa la Universidad de Córdoba (UCO) a nivel nacional por la calidad de sus investigaciones y su impacto.

Sin duda, uno de los apartados más positivos que aparece recogido en el documento es el correspondiente a la calidad de las publicaciones y el impacto que generan. En el caso de la UCO, se centra en el área de Ciencias de la Computación.

Así las cosas, el informe subraya que las universidades que ocupan las primeras posiciones en excelencia con liderazgo son la Universidad de Jaén (13,69%), la Universitat de Girona (12,20%) y la Universidad de Córdoba (11,80%). Y, esto ¿qué significa? Pues se trata del porcentaje de trabajos publicados que se encuentran entre el 10% de los más citados y que además son liderados porla institución firmante.

Otro de los puntos que destaca el informe se centra en el área de Ingeniería de las universidades que más publican en revistas. En este caso, la UCO aparece entre las tres primeras de España también en excelencia con liderazgo. De nuevo, es Jaén la primera con un 13,45%, seguida de la Universidad de Almería (10,17%) y, en tercera posición, la Universidad de Córdoba con un 9,27%.

No obstante, la producción investigadora de la UCO no es similar a la de instituciones académicas del país, simplemente, por el hecho de su tamaño. Es decir, que no se puede comparar su producción con la de centros como la Complutense de Madrid o la Autónoma de Barcelona. Sin embargo, en el caso de la UCO la producción ha registrado un incremento del 6,59% en el trienio 2019-2022, según el mismo estudio.

Además, recoge que en este periodo de tiempo el impacto normalizado -un indicador de las publicaciones de cada investigador en base a las citas recibidas de estas publicaciones- es del 1,24%, mientras que por ejemplo, el de la Complutense de Madrid es del 1,20.

Otro de los datos que incluye el documento hace referencia a la producción científica de la Universidad de Córdoba entre 2019 y 2022, que se eleva a 7.001 publicaciones, lo que representa un incremento del 6,59% respecto al periodo de 2018 y 2021.

Tasa de empleo

A nivel nacional, los graduados españoles presentan la segunda tasa de empleo más baja de la Unión Europea. Además, la universidad pública necesita abordar un relevo generacional -la mitad de sus catedráticos y un tercio de su Personal Docente e Investigador se jubilará en diez años-, y mejorar su empleabilidad.

Son algunas de las siete prioridades que identifica el último informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Según el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, el sistema universitario del país sigue avanzando en los diferentes indicadores de desempeño, "aunque a un ritmo relativamente lento". "Si aspira a competir globalmente en un mundo cada vez más cambiante e incierto, se debería avanzar al mismo ritmo, o a uno superior, a los sistemas universitarios que van en cabeza", ha dicho Solé.

El informe también alude a la aprobación, en 2022, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que afirma "no es lo suficientemente atrevida para impulsar la reforma que la universidad necesita y queda limitada por el desequilibrio entre la autonomía de las universidades, la capacidad efectiva de gestión y la rendición de cuentas".

Las prioridades identificadas en el informe son aumentar la inversión, asegurar el relevo generacional, mejorar la empleabilidad, aumentar la relevancia del conocimiento generado, fomentar la internacionalización España recibe más alumnos de los que envía fuera, mejorar el acceso y la equidad y acelerar la transformación digital.

En el caso de la inteligencia artificial, el documento considera que debe contemplarse desde tres perspectivas: aprender con ella (utilizando herramientas), aprender sobre ella (cómo funciona) y prepararse para ella (entender sus repercusiones).