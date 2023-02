La Universidad de Córdoba entrega los premios Tomás de Aquino

La Universidad de Córdoba (UCO) ha entregado este jueves sus distinciones Tomás de Aquino del curso 2022-2023 que, en esta edición, han correspondido al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, Fundación ONCE, Fundación Castilla del Pino, familia Begara-Perea y familia del profesor Carlos Díaz García-Mauriño.

En su intervención, tras dedicar unas palabras de cariño y agradecimiento a los familiares de los miembros de la comunidad universitaria fallecidos este año, así como al profesorado y personal de administración y servicios que se ha jubilado el pasado curso académico, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha ha recordado que los Premios Tomás de Aquino son la ocasión perfecta para mostrar la simbiosis universidad-sociedad.

“Es el momento en el que reconocemos institucionalmente a aquellas personas, empresas, entidades, colectivos, fundaciones... que han contribuido a hacer de la Universidad de Córdoba una institución más fuerte, culta y cercana a su entorno”, ha comentado.

Torralbo, además, ha añadido que “hoy reconocemos la generosidad de los premiados y es un orgullo celebrar el legado de Tomás de Aquino, quien tanto trabajó por la docencia, con la cultura, la investigación, la ciencia y la inclusión”.

Fuente Obejuna

En cuanto a los galardonados de este año, el Ayuntamiento de Fuente Obejuna recibe este galardón por confiar en las capacidades de desarrollo territorial que genera la investigación básica de la Universidad de Córdoba, comprando para uso científico de la UCO los terrenos donde se ubica la ciudad romana de Mellaria en Fuente Obejuna, y cediéndolos íntegramente a la institución académica "para poder seguir generando una mejor sociedad desde el conocimiento en el norte de Córdoba”.

El premio ha sido recogido por Silvia Mellado Ruiz, alcaldesa de Fuente Obejuna, quien manifestado que “este es un Ayuntamiento pequeño pero que ha hecho una inversión importante para poder adquirir estos terrenos y, gracias al trabajo conjunto con la Universidad de Córdoba, podemos contribuir al desarrollo turístico y económico de toda la comarca del Guadiato que tan necesitada está de estos recursos”.

Fundación ONCE

Por su parte, el premio otorgado a la Fundación ONCE reconoce el ser referente dentro del mundo de la discapacidad en el ámbito universitario, a la vez que trabaja con la UCO en materia de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad, en concreto, en el proyecto UCOIncluye -curso para la adquisición de competencias socioemocionales y laborales de alumnado con discapacidad intelectual-, así como el banco de productos de apoyo Fundación ONCE y de las becas de Prácticas Fundación ONCE-CRUE.

Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y promoción del talento joven de la Fundación ONCE, ha subrayado en su discurso de agradecimiento que "nos enorgullece especialmente que la Universidad de Córdoba se haya sumado hace ya dos años al programa UNIDIVERSIDAD, con el que hemos abierto las puertas de esta universidad a los jóvenes con discapacidad intelectual: los que más difícil lo tienen y a los que nunca se les había brindado esta oportunidad. A estos jóvenes sí que le estamos cambiando su vida y sus expectativas”.

Fundación Castilla del Pino

Otra fundación reconocida este año ha sido la Fundación Castilla del Pino, en su caso, por la celebración en 2022 del centenario del nacimiento del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, vinculado a la ciudad de Córdoba durante la mayor parte de su vida profesional, y en agradecimiento por la donación realizada a la Universidad de Córdoba de su biblioteca profesional, una compilación de más de tres mil ejemplares.

Celia Fernández Prieto, presidenta de la Fundación, ha agradecido este reconocimiento recordando que “el vínculo de la Fundación con la Universidad ha sido muy intenso y fructífero, de manera particular por su participación en la serie de Premios Castilla del Pino, que trajeron a Córdoba a las figuras más sobresalientes de la psiquiatría mundial, y por el apoyo a la publicación de las Obras Completas, todavía en curso”.

Fernández ha recalcado el valor de la colección donada, con “aportaciones fundamentales de la antropología, la psicopatología, la filosofía o la lingüística del siglo XX en un ámbito internacional, y que revela la amplitud y calidad de las fuentes que han nutrido el pensamiento y la obra neuropsiquiátricos y psicopatológicos de Castilla del Pino”.

Familia Begara-Perea

El cuarto galardón ha sido para la familia Begara-Perea, por “la generosidad que han puesto de manifiesto con la cesión de la colección de su propiedad de arte contemporáneo a la Universidad de Córdoba”. Se trata de una colección de 55 obras de pintores como Aurelio Teno, Antonio Villa-Toro, Gines Liébana, Marcial Gómez, Pepe Espaliú, Rita Rutkowski, Rodríguez Luna o Ginés Parra, entre otros.

El coleccionista Carlos Begara ha recogido el premio, señalando que "supone un enriquecimiento y un aprendizaje a través de esta experiencia, ya que las cosas pueden ser superadas por su valor material, crecer y generar algo intangible y emocional”. Begara ha agradecido la facilidad de la UCO para los trámites: “su receptividad, interés, atenciones, estudio, cuidado, dedicación y difusión de las obras entregadas, han acrecentado y robustecido el “cuerpo-colección” y reforzado el carácter de la misma”.

Profesor Carlos Díaz García-Mauriño

En la jornada se ha premiado otro acto más de donación, en este caso, el de la colección de minerales, rocas y conchas del difunto profesor Carlos Díaz García-Mauriño, de cuya cesión se cumplen treinta años, y que ha supuesto “una generosa contribución al impulso de la cultura científica de la Universidad de Córdoba”.

En nombre de la familia ha recogido el galardón Carlos Díaz Izquierdo, hijo del profesor, quien ha agradecido a la UCO por la distinción a su padre, así como a la decana de la Facultad de Ciencias, María de la Paz Aguilar Caballos, “por su apoyo y esfuerzo para poner en valor la donación de mi padre, y Manuel Morales, conservador de la donación durante los últimos 30 años y responsable de su instalación y conservación en Rabanales”.