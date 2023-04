UGT y CCOO reclaman a las empresas medidas preventivas ante las altas temperaturas

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado este viernes 28 de abril en la plaza de Las Tendillas con motivo del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo bajo el lema #Estamosatiempo, convencidos de que aún se puede frenar la siniestralidad pero, para ello, "se necesita voluntad política para poner en marcha campañas preventivas y actuar contra las empresas que incumplen la Ley". Durante esta jornada han querido rememorar a todas las víctimas de la siniestralidad laboral, bien por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales.

UGT y CCOO han señalado que en 2022 se produjeron 179 muertes por accidente aéreo en el mundo, mientras que solo en Andalucía murieron en accidente de trabajo 148 personas. En Córdoba, el año pasado se registraron 25 muertes en accidente de tráfico y en el mismo periodo murieron en accidente de trabajo 22 personas. Mientras las muertes por accidente de tráfico se redujeron en un 17%, las de accidentes laborales se incrementaron un 47%.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha señalado que "todos los años vemos campañas de tráfico cuando se van a producir desplazamientos masivos. Hay campañas de seguridad vial en los colegios, hay una búsqueda constante de los fabricantes por hacer vehículos cada vez más seguros y existe una clara implicación de las administraciones tanto en concienciación como en vigilancia y control del cumplimiento de las normas. Eso es lo que exigimos a la administración y al empresariado. Que como mínimo, exista el mismo nivel de compromiso para revertir esta situación".

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha hecho hincapié en varias causas a las que asegura que se debe prestar especial atención: "Nos encontramos con el estrés térmico. Estamos en un mes de abril histórico en cuanto a las altas temperaturas. Por ello, desde hace 15 años aproximadamente, UGT y CCOO participamos de forma directa con la Delegación de Sanidad de Córdoba, con el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y con la Patronal, en una propuesta que presentamos ambos sindicatos sobre el tema. Reclamamos a los empresarios que cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales, ya que existen unas temperaturas mínimas y máximas en los puestos de trabajo".

Además, Sarmiento ha añadido: "Recordemos que hubo un Real Decreto para el ahorro energético donde se indicaba que las temperaturas máximas no pueden sobrepasar de 27 o 29 grados. A nivel exterior no se regula todavía este tema, pero lo que está claro es que en caso de altas temperaturas las empresas pueden y deben adoptar las medidas preventivas para evitar el estrés térmico en sectores como el campo o la construcción. Los empresarios están obligados a implementar esas jornadas intensivas". Asimismo, el responsable de Salud Laboral de CCOO ha indicado que "hace falta voluntad política, poner en primer lugar a las personas trabajadoras y no al beneficio empresarial y hace falta mano dura contra las empresas que incumplen el deber de protección de sus empleados porque no puede ser que solo en cuatro meses llevemos ya 6 muertes y 10.000 accidentes con baja en Córdoba”.

Otro tema que también preocupa a ambos sindicatos son los riesgos psicosociales. Según destaca el responsable de Salud Laboral de UGT Córdoba, "en lo que va de año, llevamos seis accidentes mortales de los que cuatro son accidentes por infarto o ictus. Demandamos que se cambie la normativa para que en la evaluación que hacen en las mutuas se haga también de forma regular una evaluación de los riesgos psicosociales. Igualmente, tenemos una campaña que llevamos con retraso y por lo que le pedimos a la Junta de Andalucía un poco de celeridad, que trata de cómo hay que actuar en caso de un accidente por infarto: Unidos en prevención, de manera que las pequeñas y medianas empresas puedan disponer de desfibriladores a un precio económico, así como la formación adecuada para saber usarlos".

Tras la concentración, los secretarios generales de CCOO y UGT, Marina Borrego y Vicente Palomares, acompañados de los secretarios de Salud Laboral, Jaime Sarmiento (UGT) y Aurelio Martín (CCOO), mantuvieron un breve encuentro con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, a la que hicieron entrega del manifiesto de ambos sindicatos con motivo del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Los responsables sindicales recordaron a la subdelegada la importancia de reforzar la inspección de trabajo así como la Fiscalía de siniestralidad para perseguir con más contundencia a las empresas que incumplen la Ley.