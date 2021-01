La UCO mantiene los exámenes programados para la próxima semana

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO), reunido en sesión extraordinaria y por vía telemática, ha aprobado un paquete de medidas derivadas del agravamiento de la situación sanitaria actual a causa de la pandemia de coronavirus. Los acuerdos, que desarrollan la resolución rectoral de 16 de enero de 2021, incluyen la modificación de los calendarios laboral y académico y aspectos necesarios para la correcta implantación de las medidas tanto en aspectos organizativos como en la metodología docente y la evaluación.

Estas medidas no modifican que los exámenes retrasados para la próxima semana se mantengan activos, es decir, que se van a celebrar de manera presencial, a pesar del aumento de casos de coronavirus detectados en los últimos días.

El acuerdo sobre medidas académicas habilita como lectivos los días 27 y 28 de mayo (jueves y viernes de Feria, que aún no se sabe si se va a celebrar), considerados en el calendario inicial como días no lectivos, para que el profesorado que lo considere necesario programe las actividades que no haya podido reubicar a lo largo del cuatrimestre. Igualmente, se respetará en todo momento el orden en que se programaron y aprobaron los exámenes por las Juntas de Centro, aplicando el retraso consecuencia de la resolución rectoral del pasado 16 de enero.

Los periodos para la programación de las nuevas fechas de examen solicitados por estudiantes que hayan acreditado la imposibilidad de asistir a las convocatorias ordinarias por confinamiento y contagio se establecen hasta el 4 de febrero, inclusive, para la primera convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre y entre el 22 y 27 de febrero para la segunda.

Aquellos estudiantes de grado que hayan acreditado adecuada y suficientemente la imposibilidad de participar en la primera convocatoria del primer cuatrimestre por contagio o cuarentena por coronavirus, podrán presentarse tanto a los exámenes previstos en la segunda convocatoria ordinaria como a los programados en la semana del 22 al 27 de febrero de 2021, considerándose, a todos los efectos, que ambos corresponden a dos convocatorias independientes.

Intensificación de las medidas de higiene

La UCO ha informado también de que se intensificarán todas las medidas de higiene y limpieza en los espacios docentes que se hayan reservado para las pruebas de evaluación y de que va a reforzar el control de los aforos y el mantenimiento de la distancia interpersonal requeridos en las zonas comunes de las instalaciones. Para ello, se contará con vigilancia adicional en el tren tanto en el interior de los vagones como en el apeadero del Campus Universitario de Rabanales.

En lo referente a las medidas relacionadas con la evaluación, el consejo ha aprobado la presencialidad y tipología de las pruebas de evaluación previstas en el escenario A (sistema multimodal o híbrido de enseñanza) de las guías docentes de las asignaturas aprobadas para el curso académico 2020-2021 en la primera convocatoria ordinaria de asignaturas del primer cuatrimestre y anuales.

Siempre que en las aclaraciones generales sobre los Instrumentos de evaluación se haya reflejado explícitamente para el escenario A, la realización de exámenes orales podrá realizarse mediante videoconferencia síncrona, y los tipo test a través de la plataforma Moodle.

Aquellos estudiantes de movilidad entrante que se hayan visto afectados por el retraso de una semana en las actividades de evaluación podrán realizarlas en su Universidad de origen según lo establecido en la Guía Docente. Alternativamente, se podrá realizar una prueba de evaluación oral mediante videoconferencia síncrona.

Para los estudiantes de movilidad saliente, se facilitarán por parte de los Centros los procedimientos necesarios para la realización de las pruebas de evaluación antes de iniciar la estancia en la Universidad de destino.La defensa de trabajos fin de grado, fin de máster, Tesis Doctorales y oposiciones previstas mientras se mantenga la vigencia de este acuerdo, podrán celebrarse mediante videoconferencia. Este acuerdo, que está sujeto a las instrucciones y medidas de las autoridades sanitarias, se revisará, si procede, el día 29 de enero.

Cambio del calendario

Ante la evolución de la pandemia, la UCO ha acordado modificar el calendario académico oficial del curso 2020-2021 y el calendario laboral del Personal de Administración y Servicios (PAS) como consecuencia de la suspensión de la actividad académica entre el 18 y el 23 de enero. Ambos incluyen el cambio en la fecha de celebración de Santo Tomás de Aquino, que se traslada del 29 de enero al 5 de febrero próximo.

La finalización de las clases se amplía del 26 al 28 de mayo. El segundo cuatrimestre se establece del 22 de febrero al 28 de mayo de 2021 para todas las titulaciones, excepto aquellas asignaturas de los Grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia que deban mantener el calendario previamente establecido de manera inexcusable por desarrollarse en instalaciones de instituciones sanitarias, así como las prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria.

En relación con las fechas de exámenes del primer cuatrimestre se establece del 7 al 16 y del 25 al 30 de enero de 2021 para la primera convocatoria del 8 al 20 de febrero para la segunda.

El calendario laboral del PAS incluye, además del cambio señalado en la festividad de Santo Tomás de Aquino, el traslado en Córdoba capital de la festividad del 28 de mayo de 2021 por la Feria de Nuestra Señora de la Salud, al 25 de junio, siempre y cuando no haya un traslado oficial de la Feria por parte del Ayuntamiento antes de esa fecha, en cuyo caso se cambiaría a dicho día oficial de Feria.