La UCO trabaja con Salud en retomar las prácticas del alumnado de Medicina y Enfermería en septiembre

La crisis del coronavirus se ha llevado por delante la formación práctica de todo el alumnado de la Universidad de Córdoba (UCO) desde antes de que se decretara el estado de alarma. Entre ellos, los estudiantes de la Facultad de Medicina y Enfermería, que van a poder volver a retomar sus prácticas a partir del próximo mes de septiembre.

Fuentes de la institución académica han confirmado a el Día que "se está trabajando con Salud en organizar para septiembre" el regreso de este alumnado, que son alrededor de 400 estudiantes de los diferentes ciclos y que llevaban a cabo esta formación en los centros sanitarios de la provincia, entre ellos, el propio Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Todos ellos, dejaron de hacer sus prácticas -en las que se incluyen rotatorios, prácticum e incluso sesiones clínicas que tenían lugar en el Hospital- el 3 de marzo por el riesgo del coronavirus.

Esta información llega después de que la propia UCO haya hecho pública una nueva resolución rectoral sobre el desarrollo de los Programas de Prácticas Académicas externas para la transición a una nueva normalidad, que contempla "la realización de las prácticas externas de nuevo, aunque siempre priorizando el teletrabajo", han subrayado las mismas fuentes.

La resolución, suscrita por el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, señala que "podrá reanudarse la realización de las prácticas académicas externas presenciales de los títulos impartidos por la UCO a partir desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la institución académica, atendiendo escrupulosamente a las directrices que se contengan en las distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad respecto a la movilidad en la provincia dentro de la comunidad autónoma de Andalucía o de otras comunidades autónomas si las prácticas se realizan en ellas".

También indica que la reanudación de las prácticas presenciales "no significa el abandono de las prácticas no presenciales que se desarrollen de forma telemática". Los dos modos, continúa el texto, "se pueden usar simultáneamente o en combinación". Es este apartado al que han aludido las citadas fuentes, ya que subrayan que "las prácticas académicas externas deberán de desarrollase prioritariamente de forma telemática no presencial, o adaptarse a una modalidad semipresencial, y como última opción, la forma presencial".

Además, solo se autorizarán prácticas académicas externas, presenciales o no presenciales, en empresas que no se encuentren en un ningún procedimiento de regulación de empleo (ERTE), excepto si este está ligado a una parte específica de la empresa, no relacionada con la actividad formativa que desarrollará el estudiantado.

Esta resolución incorpora una serie de requisitos, como el hecho de que la realización de prácticas académicas externas presenciales durante la transición a una nueva normalidad "solo puede llevarse a cabo en aquellas áreas de actividad autorizadas por el Gobierno en las distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad".

A este requisito se añade el que en las cartas de aceptación que sean rubricadas por las tres partes interesadas -el estudiante, la entidad de acogida y el tutor académico- debe existir una referencia explicita al compromiso de la empresa a cumplir con lo dispuesto en la cláusula décima del convenio de colaboración educativa entre ésta y la UCO para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes en lo referente a que la entidad colaboradora observará y hará observar las medidas de Seguridad y Salud establecidas en el centro de trabajo asignado.

Prácticas hasta septiembre

La citada resolución rectoral también delimita la duración de las prácticas académicas externas, que "deberán desarrollarse de manera intensiva en los meses de junio, julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la empresa/institución, salvo que el estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas por motivos debidamente justificados". En este caso, se podrán adaptar a las necesidades de cada grado o máster y su calendario y metodología deberá ser acordado con los tutores externos y quedar reflejado en la adenda de la guía docente.

No obstante, hay una salvedad, ya que "si fuera necesario, los programas de prácticas académicas externas podrán prorrogarse hasta finales de diciembre de 2020". Para ello, se tienen que cumplir una serie de requisitos, que van desde el hecho de que si el estudiante no es de último curso, y por tanto mantendrá su condición de alumno en el curso 2020-2021, podrá seguir realizando sus prácticas hasta diciembre.

Otra opción que se contempla es que si al alumno tan solo le restaran los créditos de las prácticas y el trabajo fin de grado o el máster no será necesario que abone una nueva matrícula para completar estos créditos prácticos antes de diciembre de 2020.

La resolución también recuerda que si el estudiante hubiera superado todos los créditos de su título, podrá finalizar sus prácticas siempre y cuando no cierre su expediente, para que al finalizarlas puedan ser incorporados al Suplemento Europeo del Título y suscriba el seguro escolar complementario.

La evaluación de las prácticas es otro de los puntos recogidos en el texto de la UCO y en el mismo se detalla que en el caso de no impartirse en su totalidad, las prácticas académicas externas presenciales se considerarán realizadas "cuando hayan permitido alcanzar un volumen razonable de resultados de aprendizaje que garanticen una adquisición suficiente de competencias (al menos 50 % de su duración) y se podrá completar el aprendizaje con otro tipo de actividad (proyectos, memorias, programas formativos, etc.) que puedan ser evaluadas, para lo que se emitirán los informes correspondientes a los fines de su evaluación".